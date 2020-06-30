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Вівторок, 30.06.2020
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Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури

Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
08:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Сьогодні в Україні відбудеться етап Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Про це на своїй сторінці у Facebook написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"До уваги учасників ЗНО. Ми впевнені, що всі учасники ЗНО добре знають правила проведення тестування. Тим не менш, Український центр оцінювання якості освіти нагадує основні моменти завтрашнього дня (30 червня – ред.), коли відбудеться тестування з української мови і літератури", - написав Горбачов.

Так, аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Цього часу, як показало попереднє тестування, достатньо, щоб усі учасники своєчасно пройшли термометрію й ідентифікацію учасників ЗНО.

"Просимо учасників приходити до пункту тестування в проміжок часу, зазначений у запрошенні-перепустці, дотримуватися безпечної дистанції не тільки біля входу до пункту, а й за його межами. Очікуючи допуску до пункту тестування, перебувати у затінку й уникати скупчення", - зазначають у Центрі оцінювання якості освіти.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;- запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку "Дія" абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

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"Увага! Якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО", - зазначають у Центрі.

Нагадаємо, за словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, діти, які не дісталися до пунктів проведення ЗНО через паводки у західних регіонах, зможуть скласти його під час додаткової сесії з 24 липня по 10 серпня, як і 30 учасників, не допущені до іспиту через ознаки ГРВІ.

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Все по темі:

ЗНО, Литература \, Українська мова, Міносвіти, Тестування.

Автор:

Телеграф
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