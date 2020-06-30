Скачать
Вівторок, 30.06.2020
В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19
В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19
Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19
Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19

В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19
08:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
В Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - понад 700. Про це повідомляє системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 44 334 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 706 інфікованих - більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом померли 1159 людей, з них 12 - за останню добу.

Одужали від хвороби 19 115 людей, з них за добу - 88.

ВООЗ розслідуватиме у Китаї причину походження COVID-19

Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали понад 5,2 млн осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Регіони, Covid-19, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
04 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
05 Опитування показало, що українці бажають бачити українське меню
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники
30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся