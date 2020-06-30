В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19

В Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - понад 700. Про це повідомляє системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 44 334 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 706 інфікованих - більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом померли 1159 людей, з них 12 - за останню добу.

Одужали від хвороби 19 115 людей, з них за добу - 88.

Нагадаємо, у світі від коронавірусу одужали понад 5,2 млн осіб.