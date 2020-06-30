Степанов про госпіталізацію хворих з COVID-19: Показники постійно збільшуються

В Україні наприкінці червня кількість госпіталізованих хворих з COVID-19, у порівнянні з кінцем травня, зросла майже вдвічі. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Якщо з 18 по 24 травня ми фіксували кількість госпіталізованих осіб на рівні 749 за тиждень, то з 22 по 28 червня ця кількість становила 1 тис. 410. Я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається виключно тих людей, які знаходяться у стані середньої тяжкості або у тяжкому стані перебігу хвороби", - зазначив він.

Крім того, за словами міністра, в Україні фіксують стрімке зростання зареєстрованих випадків пневмонії.

Так, з 18 по 24 травня було зареєстровано 2 тис. 572 випадки пневмонії, а минулого тижня цей показник досягнув 4 тис. 705.

"Тобто це всі ті люди, які влітку у таку спеку захворіли на пневмонію. Це ще раз підтверджує, що у нас достатньо швидко поширюється COVID-19, про що говорять не тільки цифри щодо кількості захворілих кожного дня, а й рівень госпіталізації та кількість людей, у яких виявили пневмонію. Ці показники постійно збільшуються.", - наголосив Степанов.

Він також прокоментував і той факт, що цими вихідними на київській трасі у бік Одеси виникли значні автомобільні затори, оскільки багато людей їхали до узбережжя Чорного моря.

Міністр підкреслив, що громадяни нехтують рекомендаціями МОЗ щодо поведінки в період епідемії, зокрема, й на пляжах, нічні клуби працюють без дотримання епідеміологічних вимог, а це призведе до підвищення рівня захворюваності Україні.