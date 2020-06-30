Скачать
Вівторок, 30.06.2020
COVID-19 в Україні: Шмигаль назвав умови для термінового посилення карантину
COVID-19 в Україні: Шмигаль назвав умови для термінового посилення карантину
Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Творці "Сімсонів" долучилися до боротьби проти расизму
Творці "Сімсонів" долучилися до боротьби проти расизму

Непогода у Карпатах: Рада хоче заслухати Шмигаля

Непогода у Карпатах: Рада хоче заслухати Шмигаля
10:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Депутатська фракція політичної партії "Голос" наполягає на якнайшвидшому заслуховуванні звіту Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, зокрема щодо дій уряду, спрямованих на подолання наслідків повені на заході України. Про це заявив голова фракції Голос Сергій Рахманін 30 червня під час засідання погоджувальної ради.

"Верховна Рада має заслухати Прем'єр-міністра якомога швидше. Якщо є можливість, то не чекати до години запитань до уряду (п'ятниця, 3 липня, - ред.), це варто зробити найближчим часом, тому що до уряду та Прем'єр-міністра є низка запитань. Перше, це, безумовно, проблема повеней, тому що уряд демонструє нездатність оперативно реагувати на виклики. По-друге, у нас збільшилася кількість питань щодо роботи уряду в боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу, зокрема щодо ефективності використання коштів", - зазначив він.

Ще у політсили виникло питання щодо призначення членів уряду без погодження з парламентом. "У фракції "Голос" є ціла низка питань до людини, яка була призначена в.о. міністра освіти, але зараз навіть не про це. Ніхто не скасовував Верховну Раду і процедуру призначення міністрів через погодження із нею", - уточнив Рахманін.

23 червня у західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні повені. Зруйновані сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів та кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей. В Івано- Франківській області три людини загинули.

Разумков просить Раду зробити все, аби вибори могли відбутися вчасно

Станом на ранок 30 червня у чотирьох західних областях, що найбільше постраждали від паводка, підтопленими залишаються 147 будинків, зруйнованими - понад 150 км доріг.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кабмин, Непогода, Верховна Рада, Карпати, Денис Шмигаль, Закарпаття.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
04 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
05 У Маріуполі злива затопила вулиці та міський транспорт
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
Івана Купала 2020: традиції свята
Івана Купала 2020: традиції свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся