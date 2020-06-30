Непогода у Карпатах: Рада хоче заслухати Шмигаля

"Верховна Рада має заслухати Прем'єр-міністра якомога швидше. Якщо є можливість, то не чекати до години запитань до уряду (п'ятниця, 3 липня, - ред.), це варто зробити найближчим часом, тому що до уряду та Прем'єр-міністра є низка запитань. Перше, це, безумовно, проблема повеней, тому що уряд демонструє нездатність оперативно реагувати на виклики. По-друге, у нас збільшилася кількість питань щодо роботи уряду в боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу, зокрема щодо ефективності використання коштів", - зазначив він.
Ще у політсили виникло питання щодо призначення членів уряду без погодження з парламентом. "У фракції "Голос" є ціла низка питань до людини, яка була призначена в.о. міністра освіти, але зараз навіть не про це. Ніхто не скасовував Верховну Раду і процедуру призначення міністрів через погодження із нею", - уточнив Рахманін.
23 червня у західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні повені. Зруйновані сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів та кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей. В Івано- Франківській області три людини загинули.
Станом на ранок 30 червня у чотирьох західних областях, що найбільше постраждали від паводка, підтопленими залишаються 147 будинків, зруйнованими - понад 150 км доріг.