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Івана Купала 2020: традиції свята

Івана Купала 2020: традиції свята
11:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Популярне народне свято відзначатиметься 6-7 липня.

Івана Купала 2020 - дата свята

Зовсім скоро українці будуть відзначати популярне народне свято, яке взяло свій початок ще за часів язичництва. Мова йде про свято Івана Купала. На які дати воно випадає та які традиції зберігає в собі - читайте нижче.

Цьогоріч свято відзначатимуть з 6 по 7 липня. Святкування розпочнеться увечері в понеділок і триватиме упродовж доби. Ніччю на Івана Купала відповідно стане ніч на 7 липня.

Свято Івана Купала - історія

Свято вважається язичницьким, а виникло воно після Хрещення Київської Русі. Тоді його назвали святом Народження Предтечі, проте, попри введення християнства, повністю позбутися від язичницьких традицій не вдалося. Іоанн Хреститель - пророк, який хрестив Ісуса. Прийнято вважати, що свято Івана Купала називається саме на честь нього, благо імена співзвучні.

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Традиції на Івана Купала

Святкування Івана Купала супроводжується безліччю традицій і звичаїв. Так, однією з таких вважається умивання росою, якій в цей день приписують особливі властивості. Умиватися потрібно вночі, а позитивний результат після цього можна побачити вранці. Ще однією популярною традицією є нічні купання, розпалювання багаття та стрибання через нього. Згідно з одним із переказів, той, хто стрибне вище всіх, проживе майбутній рік у здоров'ї та щасті.

Дівчата в купальську ніч здійснюють свій обряд - пускання вінків по річці. У тому випадку, якщо вінок не потонув, а поплив як можна далі, його власника очікує швидке заміжжя і щасливе життя.

Багато на Купала чинять ворожіння, намагаючись передбачити долю. Особливу популярність в ці дні мають купальські вінки, які плетуть з польових квітів і трави.

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История, Ивана Купала, Традиция, Свято.

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Телеграф
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