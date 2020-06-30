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Вівторок, 30.06.2020
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СБУ викрила продаж інформації з баз даних прикордонників

СБУ викрила продаж інформації з баз даних прикордонників
11:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua
Кіберфахівці СБУ викрили в Івано-Франківській області чинного і колишнього прикордонників на продажі інформації з обмеженим доступом з бази даних Державної прикордонної служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд чи виїзд. Свої "послуги" зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські карти", - йдеться у повідомленні.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлено в суд.

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Заходи із викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону Західного регіону.

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Все по темі:

СБУ, ДПСУ, Держприкордонслужба.

Автор:

Телеграф
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