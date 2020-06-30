"Має нести відповідальність" Шмигаль розповів, що думає про справи проти Порошенка

Голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, справи проти минулої влади мають бути розглянуті належним чином.

У кримінальних справах проти п'ятого президента України Петра Порошенка немає політичного переслідування.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC Україна.

На запитання, про те, що справи проти Петра Порошенко сприймаються нині як покарання опонента чинного президента України, політик заявив, що вони в будь-якому разі мають бути розглянуті для отримання подальшого вироку.

"Або цих політиків визнають винними, або знімуть з них обвинувачення”, - додав Шмигаль.

Він додав, що не щасливий від цих справ, адже розслідування проти керівників держави — це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

Також очільник уряду розповів, що розслідування проти предстваників влади завжди засмучують його, адже це дестабілізує державу. При цьому він підкреслив, що "відповідальність має бути невідворотною, незалежно від посад".

"Якщо людина порушила закон, зрадила національні інтереси держави, поводила себе некоректно, має нести відповідальність", — сказав Шмигаль.