Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Дипломати готують візит Макрона до Києва
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Соцопитування: Гарант Конституції стрімко втрачає довіру українців
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Джек Гріліш замінить Сане в Манчестер Сіті
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі
Вийшла книга, яка розповідає чому Меган Маркл не прижилася при королівському дворі

"Має нести відповідальність" Шмигаль розповів, що думає про справи проти Порошенка

"Має нести відповідальність" Шмигаль розповів, що думає про справи проти Порошенка
14:40 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Голова українського уряду Денис Шмигаль заявив, справи проти минулої влади мають бути розглянуті належним чином.

У кримінальних справах проти п'ятого президента України Петра Порошенка немає політичного переслідування.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC Україна.

На запитання, про те, що справи проти Петра Порошенко сприймаються нині як покарання опонента чинного президента України, політик заявив, що вони в будь-якому разі мають бути розглянуті для отримання подальшого вироку.

"Або цих політиків визнають винними, або знімуть з них обвинувачення”, - додав Шмигаль.

Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент

Він додав, що не щасливий від цих справ, адже розслідування проти керівників держави — це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

Також очільник уряду розповів, що розслідування проти предстваників влади завжди засмучують його, адже це дестабілізує державу. При цьому він підкреслив, що "відповідальність має бути невідворотною, незалежно від посад".

"Якщо людина порушила закон, зрадила національні інтереси держави, поводила себе некоректно, має нести відповідальність", — сказав Шмигаль.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Суд, Кабмин, Денис Шмигаль, Петро Порошенко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
04 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
05 "Будапештський" формат: посол Британії різко висловилася про дії РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових
Івана Купала 2020: традиції свята
Івана Купала 2020: традиції свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся