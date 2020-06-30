Шмигаль: Готовий піти у відставку в будь-який момент

Прем'єр-міністр України наголосив, що не планує хапатися за свою посаду.

Голова українського уряду Денис Шмигаль розповів, що готовий залишити своє прем'єрське крісло, коли це буде потрібно.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC Україна.

"Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент висловлять таку думку", - повідомив Шмигаль.

Крім того, політик наголосив, що жодних обіцянок стосовно термінів на посадах ніхто нікому не дає, не давав і не може давати.

"Ключове питання - це відповідальність перед Україною і українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді - це ж не приватний бізнес", - сказав він.

Як відомо, 4 березня цього року Верховна Рада України призначила Дениса Шмигаля новим главою Кабінету міністрів та затвердила склад його уряду.