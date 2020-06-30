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Вівторок, 30.06.2020
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COVID-19 в Україні: Шмигаль назвав умови для термінового посилення карантину

COVID-19 в Україні: Шмигаль назвав умови для термінового посилення карантину
11:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
За даними Міністерства охорони здоров’я, на сьогодні кількість активних хворих з COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення досягла 57.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за умови досягнення показника активних хворих у 60 на 100 тис. населення карантин в Україні буде посилено.

Про це він повідомив в інтерв’ю BBC Україна.

"Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання (рівня захворюваності). Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більшими, ніж при такому рівні захворюваності", - заявив він.

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За словами глави уряду, завданням української влади на сьогодні є при збереженні життів не втратити економіку.

"Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни й окремих областей", - наголосив прем’єр-міністр.

Станом на ранок 30 червня в Україні підтверджено 44 тисячі 334 випадки COVID-19, за добу - 706 нових. Також вчора було госпіталізовано 192 особи, померли 12 осіб, одужали 88 пацієнтів.

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Все по темі:

Кабмин, Денис Шмигаль, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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