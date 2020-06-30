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Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку

Синоптики обіцяють на початок липня короткочасні дощі і спеку
14:38 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
В Україні у середу, 1 липня, короткочасні дощі очікуються лише у південних та східних областях. Температура повітря вдень становитиме 29-34° тепла. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"1 липня мінлива хмарність. Вночі в більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях невеликий дощ, вдень на південному сході та сході країни короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 29-34°.

У наступні два дні, 2-3 липня, в Україні збережеться мінлива хмарність.

2 липня у південно-східнй частині, вдень і у більшості західних областей короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. 3 липня у західних, Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, грози, на Закарпатті, в Карпатах, вдень і на Прикарпатті значні дощі, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень при грозах в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень у західних областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південних, 3 липня і у східних та Дніпропетровській областях до 36°.

Впродовж 4-5 липня погода не зміниться. У західних, північних, 5 липня місцями і в центральних областях невеликі, у Карпатському регіоні помірні короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура у західних областях вночі 12-18°, вдень 22-28°; на решті території вночі 15-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 27-33°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 31-37°.

У Києві та Київській області 1 липня синоптики обіцяють без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 26-28°; по області вночі 14-19°, вдень 24-29°.

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Також 2 липня у Києві опадів не очікується, однак 3 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Упродовж 4-5 липня у столиці прогнозуються місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

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Погода, Синоптики.

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Телеграф
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