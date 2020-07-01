Боротьба з "п’яним" водінням: за що загрожує позбавлення волі

Керування авто у нетверезому стані каратиметься більшими штрафами та кримінальною відповідальністю.

Сьогодні, 1 липня, в Україні впроваджується більш жорстке покарання для водіїв за керування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема, для водіїв-порушників суттєво зростуть суми штрафів. Крім того, відтепер водіння авто у стані алкогольного сп’яніння кваліфікуватиметься не як адміністративне правопорушення, а як кримінальний злочин.

Починаючи з 1 липня водій, алкогольне сп'яніння якого було доведено, зобов'язаний заплатити штраф у розмірі 17-34 тисяч гривень, тоді як раніше за це був передбачений штраф у розмірі 10,2 тисяч гривень.

Якщо порушник повторно буде спійманий за кермом п'яним, розмір штрафу становитиме 51 тисячу гривень. Згідно із нововведеннями, крім накладення штрафних санкцій, у водія відберуть права терміном на три роки.

Штраф та позбавлення прав передбачається за сам факт перебування за кермом у нетверезому стані. Якщо ж водій спричинить ще й ДТП з тілесними ушкодженнями, то почне діяти інша норма закону, яка передбачає позбавлення волі.

Кримінальна відповідальність для водіїв, які керують автомобілем у стані сп’яніння, передбачена у таких випадках: