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За нетверезе водіння автомобілю посилять покарання з 1 липня

За нетверезе водіння автомобілю посилять покарання з 1 липня
15:21 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Відзавтра, 1 липня, в Україні керування автомобілем у нетверезому стані стане кримінальним проступком, а штрафи зростуть до 5 разів, передає УНН.

Так, з 1 липня 2020 року набуває чинності закон від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII, яким запроваджується інститут кримінальних проступків.

Зокрема, кримінальним проступком стане управління транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Сума штрафу за водіння у нетверезому стані раніше становила 10 200 грн.

Однак Кримінальний кодекс буде доповнено ст. 286-1, відповідно до якої караються штрафом від 17 000 до 34 000 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років наступні порушення:

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Повторне вчинення дій карається штрафом обсягом до 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років. Якщо ж людина в нетверезому вигляді спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то нестиме кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що 22 листопада 2018 року Верховна Рада Рада посилила кримінальну відповідальність за керування транспортними засобами у п'яному вигляді.

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Покарання, Водії, Штрафи.

Автор:

Телеграф
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