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Середа, 01.07.2020
Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 10,4 мільйона осіб
Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 10,4 мільйона осіб
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Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 10,4 мільйона осіб

Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 10,4 мільйона осіб
07:07 Сьогодні Телеграф
Загальна кількість людей з підтвердженим коронавірусом у світі перевищило 10,4 мільйона. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який публікує актуальну статистику.

Число померлих в результаті захворювання наближається до позначки в 510 тисяч. Одужати вдалося понад 5,3 мільйона осіб.

Сумне лідерство в цій статистиці утримують США - у цій країні підтверджено 2,6 мільйона випадків коронавірусу.

В Бразилії цей показник становить 1,4 мільйона, а замикає трійку Росія - 646 тисяч. Далі йдуть Індія, Великобританія, Перу, Чилі, Іспанія, Італія, Іран, Мексика, Пакистан і Франція.

COVID-19 у країнах Балтії: кількість випадків наближається до 5 тисяч

У Міжнародній організації праці (МОП) озвучили кілька сценаріїв розвитку подій у сфері зайнятості у зв'язку з карантином. Найгірший з них передбачає, що у другій половині 2020 року роботу можуть втратити близько 340 млн жителів планети.

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Все по темі:

Пандемия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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