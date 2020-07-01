Число хворих на COVID-19 у світі перевищило 10,4 мільйона осіб

Загальна кількість людей з підтвердженим коронавірусом у світі перевищило 10,4 мільйона. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який публікує актуальну статистику.

Число померлих в результаті захворювання наближається до позначки в 510 тисяч. Одужати вдалося понад 5,3 мільйона осіб.

Сумне лідерство в цій статистиці утримують США - у цій країні підтверджено 2,6 мільйона випадків коронавірусу.

В Бразилії цей показник становить 1,4 мільйона, а замикає трійку Росія - 646 тисяч. Далі йдуть Індія, Великобританія, Перу, Чилі, Іспанія, Італія, Іран, Мексика, Пакистан і Франція.

У Міжнародній організації праці (МОП) озвучили кілька сценаріїв розвитку подій у сфері зайнятості у зв'язку з карантином. Найгірший з них передбачає, що у другій половині 2020 року роботу можуть втратити близько 340 млн жителів планети.