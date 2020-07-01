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З 1 липня МОН повертає кошти за пробне ЗНО: як отримати

З 1 липня МОН повертає кошти за пробне ЗНО: як отримати
07:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Україні з 1 липня розпочинається процес повернення коштів за скасоване пробне ЗНО. Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"1 липня 2020 року МОН спільно з ПриватБанком розпочинають повертати учасникам пробного ЗНО кошти, сплачені раніше за участь у тестуванні... Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування", - йдеться у повідомленні.

Отримати кошти можна через ПриватБанк. Для цього необхідно мати будь-яку картку цього банку, оформлену саме на учасника пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку має збігатися з телефоном, що був вказаний під час реєстрації на пробне ЗНО як основний, підкреслили в Міносвіти.

Ті учасники, які вже мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення про зарахування на неї коштів. Решті слід звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку.

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Як відомо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд скасував пробне ЗНО. Український центр оцінювання якості освіти надав можливість зареєстрованим учасникам пробного ЗНО пройти тестування в режимі онлайн. Зокрема, 15 червня відбулось онлайн-тестування з української мови та літератури, 17-го – з усіх інших предметів.

Кабінет міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тис. грн з фонду боротьби з COVID-19.

Повернення коштів, що були сплачені учасниками пробного ЗНО, може тривати до 1 грудня 2020 року.

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МОН, ЗНО, Міносвіти, Вступна кампанія.

Автор:

Телеграф
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