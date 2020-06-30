Шмигаль заспокоїв абітурієнтів: Загрози для ЗНО немає

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував чутки про скасування ЗНО-2020.

В цьому році процедура проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не буда "зірвана". Про це розповів голова українського уряду Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC Україна.

"Я публічно заявляю: загрози для ЗНО немає і не буде, ви бачите, що воно проходить", - заявив він.

Політик додав, що всі ці маніпуляції про "загрозу" є нічим іншим, ніж розхитуванням української влади та політичними технологіями.

Крім того, Шмигаль не оминув питання реформ у сфері освіти та розвиток Нової української школи. Він розповів, що вже зовсім скоро ці питання будуть розглянуть та реалізовані.

22 червня президент Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання за бажанням.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив, що за умови досягнення показника активних хворих у 60 на 100 тис. населення карантин в Україні буде посилено.