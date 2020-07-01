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В Україні відзначають День архітектури

В Україні відзначають День архітектури
09:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Це професійне свято встановлене згідно з Указом Президента "Про День архітектури України" від 17 червня 1995 року.

Свято було встановлено "на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проєктних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури".

"Архітектура – єдність користі, міцності та краси", - так писав видатний римський архітектор Марк Поліон Вітрувій у 2-й половині І ст. до н.е.

Українська архітектура пройшла чималий еволюційний шлях, аби поєднати в собі ці три складові – від перших людських жител часів раннього палеоліту на стоянках біля сіл Мізин та Пушкарі на Чернігівщині до величних соборів Богородиці Десятинної й Софії Київської, про яку церковний діяч часів Ярослава Мудрого Іларіон писав: "Церква дивна і славна всім навколишнім країнам, і немає такої у всій північній землі від сходу до заходу".

Про майстрів часів Ярослава є деякі згадки в письмових джерелах. Так, у 1026 році вишгородський "градник" (будівничий міських укріплень) Мироніг будував у Вишгороді, під Києвом, на замовлення Ярослава дерев’яну церкву Бориса і Гліба, "о п’яти верхах". Пізніше, в 1072 році, дерев’яну церкву у Вишгороді будує "старійшина огородників" (тобто будівничий міської огорожі) Ждан Микола. Це перші відомі нам імена давньоруських архітекторів.

1 липня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

На жаль, останнім часом українцям, на відміну від талановитих пращурів, особливо нічим хизуватися перед світом. Серед лауреатів престижної Прітцкерівської премії – архітектурного аналога Нобелівки – українців не помічено. Навіть серед номінантів. Разом з тим в Україні багато відомих архітекторів - як старшого покоління, так і молодих. І їх проєкти знані на престижних міжнародних конкурсах. Чимало українських зодчих працюють із закордонними замовниками, втілюючи свої талановиті задуми по всьому світу.

Нині українських архітекторів та інших фахівців, діяльність яких пов’язана з архітектурою, об’єднує Національна спілка архітекторів України – громадська творча організація.

Першого понеділка жовтня відзначається також Всесвітній день архітектури – міжнародне професійне свято архітекторів і поціновувачів світових архітектурних шедеврів.

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Свято, День архітектури.

Автор:

Телеграф
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