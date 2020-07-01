В Україні відзначають День архітектури

Це професійне свято встановлене згідно з Указом Президента "Про День архітектури України" від 17 червня 1995 року.

Свято було встановлено "на підтримку ініціативи архітекторів та містобудівників, їх творчих спілок, працівників проєктних організацій і місцевих органів містобудування та архітектури".

"Архітектура – єдність користі, міцності та краси", - так писав видатний римський архітектор Марк Поліон Вітрувій у 2-й половині І ст. до н.е.

Українська архітектура пройшла чималий еволюційний шлях, аби поєднати в собі ці три складові – від перших людських жител часів раннього палеоліту на стоянках біля сіл Мізин та Пушкарі на Чернігівщині до величних соборів Богородиці Десятинної й Софії Київської, про яку церковний діяч часів Ярослава Мудрого Іларіон писав: "Церква дивна і славна всім навколишнім країнам, і немає такої у всій північній землі від сходу до заходу".

Про майстрів часів Ярослава є деякі згадки в письмових джерелах. Так, у 1026 році вишгородський "градник" (будівничий міських укріплень) Мироніг будував у Вишгороді, під Києвом, на замовлення Ярослава дерев’яну церкву Бориса і Гліба, "о п’яти верхах". Пізніше, в 1072 році, дерев’яну церкву у Вишгороді будує "старійшина огородників" (тобто будівничий міської огорожі) Ждан Микола. Це перші відомі нам імена давньоруських архітекторів.

На жаль, останнім часом українцям, на відміну від талановитих пращурів, особливо нічим хизуватися перед світом. Серед лауреатів престижної Прітцкерівської премії – архітектурного аналога Нобелівки – українців не помічено. Навіть серед номінантів. Разом з тим в Україні багато відомих архітекторів - як старшого покоління, так і молодих. І їх проєкти знані на престижних міжнародних конкурсах. Чимало українських зодчих працюють із закордонними замовниками, втілюючи свої талановиті задуми по всьому світу.

Нині українських архітекторів та інших фахівців, діяльність яких пов’язана з архітектурою, об’єднує Національна спілка архітекторів України – громадська творча організація.

Першого понеділка жовтня відзначається також Всесвітній день архітектури – міжнародне професійне свято архітекторів і поціновувачів світових архітектурних шедеврів.