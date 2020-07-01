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Реформи медицини: у МОЗ хочуть підвищити компетенцію лікарів

Реформи медицини: у МОЗ хочуть підвищити компетенцію лікарів
10:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Ірина Микичак розповіла, що в Міністерстві охорони здоров'я думають, як мотивувати медиків.

Міністерство охорони здоров'я працює над критеріями якості роботи лікарів первинної медичної ланки.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу.

"Вкрай важливо, щоби зростала компетенція і кваліфікація медичних працівників. Власне команда Міністерства охорони здоров'я працює над тим, щоби наші медичні кадри були вмотивовані, і працює над тим, щоби зростала мотивація наших лікарів насамперед. З цією метою в процесі реформування медичної сфери МОЗ працює над встановленням критеріїв і індикаторів якості роботи насамперед первинної медичної ланки", - сказала Микичак.

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Вона зазначила, що МОЗ до початку 2021 року запровадить критерії якості роботи лікаря первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, педіатра, терапевта. За словами урядовця, сюди це включатиме і ті речі, які стосуються підвищення кваліфікації, безперервного післядипломного розвитку.

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Все по темі:

МОЗ, Медична реформа, Ирина Микичак.

Автор:

Телеграф
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