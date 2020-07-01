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Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці

Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці
11:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
У Кабінеті міністрів України назвали країни, які вже відкрили кордони для українців.

Свої кордони для громадян України вже відкрили Туреччина, Єгипет, Албанія, Чорногорія Хорватія.

Про це розповів голова Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram-каналі.

При цьому він відмітив, що кожна з країн ввела свої правила перебування на їхній територій. Наприклад, подорожуючи в Албанію або Хорватію, потрібно заздалегідь забронювати готель або гостьового житла, а перед поїздкою в Чорногорію потрібно протягом останніх 48 годин зробити ПЛР тест на COVID-19

"Через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, які прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено", - пояснив міністр.

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Також Криклій повідомив, що після відвідин Туреччини або Єгипту, по приїзду додому особа має дотриматись 14-денної самоізоляції.

За словами міністра, кожні два тижні Євросоюз переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати, та в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.

"Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією", - уточнив він.

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Все по темі:

Хорватия, Албания, Карантин, Владислав Криклий, Україна, Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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