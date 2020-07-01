Відпочинок за кордоном: у які країни можуть потрапити українці

Свої кордони для громадян України вже відкрили Туреччина, Єгипет, Албанія, Чорногорія Хорватія.
Про це розповів голова Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram-каналі.
При цьому він відмітив, що кожна з країн ввела свої правила перебування на їхній територій. Наприклад, подорожуючи в Албанію або Хорватію, потрібно заздалегідь забронювати готель або гостьового житла, а перед поїздкою в Чорногорію потрібно протягом останніх 48 годин зробити ПЛР тест на COVID-19
"Через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, які прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено", - пояснив міністр.
Також Криклій повідомив, що після відвідин Туреччини або Єгипту, по приїзду додому особа має дотриматись 14-денної самоізоляції.
За словами міністра, кожні два тижні Євросоюз переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати, та в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.
"Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією", - уточнив він.