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2 липня 2020 - цей день в історії, церковний календар, іменинники

2 липня 2020 - цей день в історії, церковний календар, іменинники
07:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
2 липня – 183-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 182 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 19 червня Юліанського календаря.

Яке свято 2 липня 2020

У США - День лікеру «Анисетт», День «Я забув», у Норвегії - День короля, в Азербайджані - День працівників поліції, у Казахстані - День дипломатичної служби, в Італії - Сієнське Паліо, в Узбекистані - День державного герба.

Пам'ятні дати 2 липня, річниці та події

У 1698 році англійський військовий інженер і винахідник Томас Сейвері запатентував парову машину. Але винахід виявився не дуже ефективним, оскільки тепло пари кожного разу губилося під час охолодження величезного контейнера. До того ж насос був досить небезпечним в експлуатації. І все ж невдовзі парова машина Сейвері знайшла широке застосування в промисловості: з її допомогою почали відкачувати воду з вугільних шахт. Винахідник жартома називав своє дітище «іншому рудокопа».

В 1900 році здійснив перший політ дирижабль жорсткої конструкції, побудований графом Цепеліном. Досвідчений екземпляр «LZ 1» («Luftschiff Zeppelin») мав довжину 128 метрів і два двигуни потужністю трохи понад 14 кінських сил. Подивитися політ дирижабля на березі Боденського озера зібралася тисячна юрба. З плавучого елінгу невеликий пароплав вивів дирижабль, і на середині озера екіпаж з чотирьох осіб, в тому числі і граф Цеппелін, зайняв свої місця в гондолах. Під захоплені вигуки глядачів дирижабль відірвався від води і піднявся в повітря. Але через несправності в системі управління політ тривав лише 18 хвилин. Апарату вдалося подолати всього 6 кілометрів зі швидкістю 60 км/год, після чого він впав в озеро. До 1906 році Цеппелін зумів побудувати вдосконалений дирижабль, який зацікавив військових.

У 1924 році була створена Міжнародна асоціація спортивної преси.

У 2002 році Стів Фоссетт завершив перше в світі навколосвітню подорож на повітряній кулі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 2 липня вшановує пам'ять Зосими Аполлоніадського - фракійського святого. Крім Зосими, в цей день нерідко згадують і святого Іова. Цього праведника було заведено молитися про позбавлення від несправедливої образи і усіляких обмов. Інші назви свята: «Йов», «День бджоляра». У цей день вшановують бджіл і пасічників.

Як знайти підхід до кожного знаку Зодіаку

Що сьогодні не можна робити

Не варто турбувати бджіл без причини. Не давайте нікому мед, є прикмета - вам доведеться самому просити його в борг.

Прикмети на 2 липня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- бджоли купчасто летять до своїх вуликів – до дощу, сидять на стінках вулика – до спеки, часто жалять – до посухи;

- ввечері з'явилася веселка – до хорошої погоди.

2 липня іменини

Іменини у Варлаама, Івана і Марії

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История, Календарь, Именинники, Прикмети, Події.

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