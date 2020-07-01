Як знайти підхід до кожного знаку Зодіаку

Щоб не втрачати час, дізнайтеся, як домогтися розташування різних Знаків Зодіаку, інформує Ukr.Media.

У житті бувають ситуації, коли нам просто необхідно розташувати до себе людину, але вона навідріз відмовляється йти з нами на контакт. Можливо, до такого людини необхідний особливий підхід, і тільки в цьому випадку ви зможете почати з ним тривале спілкування.

Овен

Нудні розмови про сімейні проблеми, хвалебні промови про ваших чудових дітей і обговорювання чужиого особистого життя - все це відразу ж відштовхне Овна. Якщо ви хочете добитися розташування цього Знака Зодіаку, ви повинні говорити про те, в чому він буде зацікавлений. Якщо ви розбираєтеся в якій-небудь сфері і хочете поділитися з ним цікавими ідеями, ви вмить зможете зачепити його. Якщо вас цікавить його діяльність або захоплення, докладно розпитайте його про них. Однак найбільше Овен розтане від того, якщо ви попросите в нього поради. В цьому випадку у нього залишиться про вас гарне враження.

Телець

Представники цього Знака Зодіаку дуже прямолінійні, тому, якщо ви хочете домогтися від спілкування з Тельцем певної мети, краще відразу ж скажіть йому про це. Буде набагато гірше, якщо він дізнається про це від інших. Цей Знак Зодіаку не любить спілкуватися з людьми, які постійно ухиляються і в розмові намагаються віддалено повідомити йому про головне. Такій людині потрібно говорити все прямо в обличчя, адже помилившись у спілкуванні, ви не тільки не досягнете його розташування, але і більше ніколи не отримаєте можливість просто поспілкуватися з ним.

Близнюки

Зав'язати розмову з Близнюком не важко, але ось загострити його увагу на собі набагато складніше. Щоб домогтися його розташування, вам доведеться вести з ним захоплюючу бесіду, в якій повинні бути присутніми як цікаві факти, так і гумор. Однак, якщо ви хочете домогтися якоїсь інформації від Близнюка або розповісти йому про чужі секрети, значить, ваша ціль досягнута. Цей Знак Зодіаку живе плітками і готовий слухати про життя інших людей постійно. Якщо у вас в запасі є пара цікавих секретів, ви вмить зможете розташувати до себе Близнюка і навіть станете його близьким другом.

Рак

Хочете привернути до себе Раку - відкрийте йому свою душу. Насправді представники цього Знака Зодіаку дуже легко йдуть на контакт і завжди готові вислухати все, що хочуть їм сказати. Однак не варто забагато говорить про справи і робоу,так як це дуже сильно стомлює Раків. Крім того, цей Знака Зодіаку не любить занадто зарозумілих і самолюбних людей, і якщо ви належите до числа таких, готуйтеся до того, що Рак не захоче продовжувати з вами спілкування. Спробуйте поговорити з ним про сім'ю, розкажіть йому про своє особисте життя, і тоді ви легко зможете домогтися його розташування.

Лев

На перший погляд може здатися, що знайти контакт з Левом майже неможливо. Насправді ж цей Знак Зодіаку лише спочатку може здатися занадто неприступним. Перш ніж завести з ним розмову, зробіть Леву пару компліментів. Обов'язково розпитайте його про те, чим він любить займатися, до чого прагне, відмітьте його досягнення, навіть якщо вони не такі значні. Під час спілкування ні в якому разі не намагайтеся затьмарити Лева. Запам'ятайте, центр Всесвіту - він, а не ви. Якщо Лев помітить вашу зацікавленість в ньому, то розташувати його до себе не складе праці.

Діва

Діви бувають дуже примхливими, і не дивно, що, помітивши це, люди навіть не намагаються розташувати їх до себе. Однак зацікавити представника цього Знака зовсім не складно, головне, щоб ви спілкувалися з ними коротко і по справі. Не забувайте, що Діва не любить довгих і нудних розмов, і якщо вона розуміє, що співрозмовнику потрібно від неї щось конкретне, вона швидше забажає, щоб він одразу ж розповів про це. Крім цього, вам доведеться приготуватися до бурчання і незадоволених поглядів Діви. Якщо ви зможете змиритися або хоча б перетерпіти це, ви обов'язково здобудете її розташування.

Терези

Якщо ви хочете розташувати до себе Терези, поспілкуйтеся з ними на відверті розмови. Незважаючи на те, що представники цього Знака завзяті веселуни, при цьому вони ще й дуже емоційні. Їм подобається, коли співрозмовник відкрито розповідає про своє особисте життя, проблеми з коханою людиною або невдалі досліди з протилежною статтю. Звичайно, такі розмови не кожному припадуть до душі, але якщо ви хочете домогтися розташування цього Знака Зодіаку, вам доведеться щось для цього зробити.

Скорпіон

Незважаючи на те, що Скорпіони можуть здатися дуже замкнутими, в людях вони найбільше цінують відвертість і щирість. Вам не потрібно знати особливих секретів, щоб домогтися розташування цього Знака Зодіаку. Єдине, що вам необхідно - це бути зі Скорпіонами до кінця чесними, так як найбільше представники цього Знака бояться бути ошуканими. Якщо ви хочете розташувати до себе Скорпіона протилежної статі, спробуйте пофліртувати з ним. У цьому випадку ви відразу ж зможете завоювати його симпатію.

Стрілець

Роздобути розташування Стрільця досить просто, але для цього ви повинні бути веселою, цікавою і навіть трохи божевільною людиною. Будь-яка неординарна ідея здасться Стрільцеві цілком прийнятною, і ваше завдання - підтримати її незважаючи ні на що. Не варто залучати представника цього Знака в свої проблеми, так як в цьому випадку ви відразу відштовхує його. Однак якщо ви хочете зберегти зі Стрільцем міцні ділові відносини, будьте максимально серйозними. У плані роботи представники цього Знака не потерплять безтурботного ставлення до справ, і якщо Стрілець помітить вашу несерйозність у вирішенні ділових питань, то розташувати його у вас не вийде.

Козеріг

Щоб бути на хорошому рахунку у Козерога, не варто ділитися з ним і розповідати подробиці свого життя - це йому нецікаво. Натомість спробуйте поговорити з ним про роботу, розкажіть йому кілька маловідомих фактів або висуньте цікаву гіпотезу. Найголовніше, що такий підхід до спілкування діє не тільки на роботі, але і в побуті. Однак не варто починати суперечку з Козерогом, якщо ви не впевнені в своїй правоті. Таким чином ви не тільки не отримаєте його розташування, але і будете виглядати в його очах дурною людиною.

Водолій

Представники цього Знака люблять бачити у всьому щось цікаве і непізнане, навіть в людях. Тому якщо ви генератор ідей, креативна людина або навіть винахідник, вам не доведеться завойовувати його розташування, так як він сам захоче зробити вас частиною свого близького кола. Однак навіть якщо ви звичайна людина і займаєтеся непримітною діяльністю, це не означає, що Водолій не буде розглядати вас як друга і цікавого співрозмовника. Постарайтеся показати йому, що за маскою скоромної людини ховається дуже яскрава особистість, і тоді ваша мета буде досягнута.

Риби

По своїй натурі Риби дуже потайливі люди, тому з першого погляду вам буде складно зрозуміти, розташовані вони до вас чи ні. Однак знайти підхід до такої людини можна, але для цього ви повинні дати зрозуміти, що ви і самі «не від світу сього». Постарайтеся відкрити Рибі загадки вашого внутрішнього світу, розкажіть про те, що ви ще нікому не розповідали, і не бійтеся поділитися з ними своїми незвичайними фантазіями. Якщо представник цього Знаку помітить, що ви з ним на одній хвилі, він обов'язково захоче продовжити з вами спілкування. У першу чергу це стосується тих, хто бажає знайти шлях до серця Риби. У цьому випадку успіх вам забезпечений.