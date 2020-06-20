Жіночі знаки Зодіаку, яких важко завоювати

Існує загальноприйнята думка, що жінок потрібно добиватися. Як би прозаїчно це не звучало, але далеко не завжди так відбувається. Багато людей з легкістю сходяться один з одним, відчуваючи легкість і комфорт. Тоді жінці вже точно не хочеться крутити носом, зустрівши свого принца.
І все ж, є й ті, хто дійсно готовий змусити партнера пройти кілька кіл випробувань, щоб нарешті побудувати щасливі відносини. Отже, ми вирішили назвати цих жінок за знаками Зодіаку, яких чоловікам дійсно дуже довго і млосно доводиться завойовувати. Хто ж це?
Водолій
Тут вся справа лише в тому, що жінка-Водолій любить, щоб її дивували, причому не подарунками, а своїм інтелектом або цікавими історіями, почуттям гумору, вмінням швидко і оперативно справлятися з різними життєвими обставини. Підкорити Водолія можна своєю працьовитістю і самостійністю!
Риби
Це жінка-мрійниця, яка вже давним-давно придумала, якими повинні стати її відносини, що повинен робити чоловік, а що — ні. Виключно через свою надмірну мрійливості і певну відірваність від реальності, Риби нерідко починають поводитися холодно, тим самим змушуючи чоловіка ще активніше битися об цей лід.
Лев
Неможливо підкорити серце жінки-Лева, якщо не підсипати їй дозу похвали, захоплення і уваги. Це той випадок, коли справді кохають вухами, тому другій половинці жінки-Лева потрібно уважно розглянути всі її сильні сторони, щоб хвалити хоча б по справі! Але по-справжньому підкорити її серце вдасться, довівши, що вона справді має потребу в цьому чоловікові. Він повинен бути самостійним і впевненим в собі.
Як бачите, три дуже різних знаки Зодіаку з майже однаковою проблемою, але у кожного вона проявляється по-своєму. Жінки, пам'ятайте, що чоловік вас буде домагатися, але тільки до тих пір, поки буде бачити, що вам це дійсно потрібно. Тому не перестарайтеся зі своєю недоступністю!