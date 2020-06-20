Жіночі знаки Зодіаку, яких важко завоювати

Вони змусять партнера пройти кілька кіл випробувань, щоб нарешті побудувати щасливі відносини.

Існує загальноприйнята думка, що жінок потрібно добиватися. Як би прозаїчно це не звучало, але далеко не завжди так відбувається. Багато людей з легкістю сходяться один з одним, відчуваючи легкість і комфорт. Тоді жінці вже точно не хочеться крутити носом, зустрівши свого принца.

І все ж, є й ті, хто дійсно готовий змусити партнера пройти кілька кіл випробувань, щоб нарешті побудувати щасливі відносини. Отже, ми вирішили назвати цих жінок за знаками Зодіаку, яких чоловікам дійсно дуже довго і млосно доводиться завойовувати. Хто ж це?

Водолій

Тут вся справа лише в тому, що жінка-Водолій любить, щоб її дивували, причому не подарунками, а своїм інтелектом або цікавими історіями, почуттям гумору, вмінням швидко і оперативно справлятися з різними життєвими обставини. Підкорити Водолія можна своєю працьовитістю і самостійністю!

Риби

Це жінка-мрійниця, яка вже давним-давно придумала, якими повинні стати її відносини, що повинен робити чоловік, а що — ні. Виключно через свою надмірну мрійливості і певну відірваність від реальності, Риби нерідко починають поводитися холодно, тим самим змушуючи чоловіка ще активніше битися об цей лід.

Лев

Неможливо підкорити серце жінки-Лева, якщо не підсипати їй дозу похвали, захоплення і уваги. Це той випадок, коли справді кохають вухами, тому другій половинці жінки-Лева потрібно уважно розглянути всі її сильні сторони, щоб хвалити хоча б по справі! Але по-справжньому підкорити її серце вдасться, довівши, що вона справді має потребу в цьому чоловікові. Він повинен бути самостійним і впевненим в собі.

Як бачите, три дуже різних знаки Зодіаку з майже однаковою проблемою, але у кожного вона проявляється по-своєму. Жінки, пам'ятайте, що чоловік вас буде домагатися, але тільки до тих пір, поки буде бачити, що вам це дійсно потрібно. Тому не перестарайтеся зі своєю недоступністю!