В Україні сьогодні запрацюють кінотеатри: подробиці

В Україні з 2 липня дозволено роботу кінотеатрів - уряд раніше вніс відповідні зміни до адаптивного карантину, введеного через поширення коронавірусу, повідомляє пресслужбу уряду. При цьому, вони можуть відновити роботу з 2 липня, при поліпшенні епідеміологічної ситуації і з 50% наповненістю залів.

Так, на засіданні 25 червня Кабмін підтримав ініціативу МОЗ і вніс зміни до постанови, якою регламентується карантин.

"Зокрема, передбачається заборона роботи кінотеатрів до 1 липня, а з 2 липня - дозвіл на їх роботу, але з наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання інших чітких вимог", - йдеться у повідомленні.

Рішення про відкриття кінотеатрів в умовах "адаптивного" карантину прийматимуть на місцях.

Додамо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що так звана розсадка "шахматкою", яку зможуть використовувати кінотеатри, має стати рішенням для усіх закладів культури, у яких є стаціонарні місця для сидіння - тобто відмінити обмеження про дотримання 1,5 метрової дистанції.