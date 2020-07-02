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Набрав чинності закон про підтримку сімей з низькими доходами

Набрав чинності закон про підтримку сімей з низькими доходами
11:14 Сьогодні Телеграф president.gov.ua Фото: Twitter
З 1 липня набрав чинності підписаний Президентом України Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб" № 646-ІХ, який дасть змогу системно, а не фрагментарно вирішити питання підтримки сімей з низькими доходами. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, передає пресслужба Глави держави.

"Цим законом розширюється велика програма боротьби з бідністю за рахунок додаткових можливостей для малозабезпечених сімей для виходу з кризи та самостійного заробітку", – сказала Соколовська.

За словами заступниці керівника ОП, закладені в законі підходи дадуть змогу системно, а не фрагментарно підходити до питання підтримки родин, котрі отримують допомогу як малозабезпечені сім’ї.

Соколовська зауважила, що в Україні понад 218 тис. малозабезпечених сімей, у яких виховується майже 512 тис. дітей, зокрема понад 60% таких сімей – неповні.

З 1 липня цього року відбувається підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму в програмі для дітей – з 85% до 130%. Тобто розмір допомоги буде збільшено, що вже передбачено в державному бюджеті на поточний рік.

Крім того, запроваджується безвідсоткова поворотна допомога для організації власної справи. Тобто члени малозабезпеченої сім’ї можуть отримати в Державній службі зайнятості фінансову допомогу, яка надається одноразово працездатній особі, яка не працює, з числа членів малозабезпеченої родини для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності.

Також, за словами Соколовської, закон посилює фінансові гарантії для сімей, які взяли дітей під опіку, оскільки прийомні родини забезпечують можливість дітей, позбавлених батьківського піклування, зростати в повноцінних сім’ях з любов’ю та турботою.

Тому збільшено розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Розмір допомоги підвищиться для дітей з інвалідністю до 6 років на 2788,5 грн (з 3718 грн до 6506,50 грн), від 6 до 18 років – на 3477 грн (з 4636 грн до 8113 грн); для дітей до 6 років – на 929,5 грн (з 3718 грн до 4647,5 грн), від 6 до 18 років – на 1159 грн (з 4636 грн до 5795 грн). Таке підвищення, відповідно до закону, здійснюватиметься з 1 січня 2020 року.

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Крім того, одинокі пенсіонери, які досягли 80-річного віку, мають можливість отримувати державну соціальну допомогу на догляд у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 655 грн. Таке збільшення розраховується, починаючи з 1 січня цього року. Тому ті пенсіонери, які отримували надбавку на догляд, мають право на її збільшення з початку року.

Верховна Рада ухвалила цей закон 2 червня 2020 року.

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Малозабезпечені, Виплати, Соціальна допомога.

Автор:

Телеграф
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