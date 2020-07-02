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В Україні з'явиться туристична статистика

В Україні з'явиться туристична статистика
13:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
У Державному агентстві розвитку туризму України планують з 2021 року почати збирати туристичну статистику. Про це сказала голова Держтуризму Мар'яна Олеськів в інтерв'ю РБК-Україна.

"В Україні важко порахувати збитки туристичної галузі, бо у нас відсутня туристична статистика. Це одне із наших завдань – почати збирати дані галузі, що дало б нам можливість оцінювати збитки від втрати робочих місць, кількість пустих місць в готелях тощо", – розповіла Олеськів.

Вона додала, що в агентстві планують почати збирати таку статистику на початку 2021 року, але системно об'єднати її вдасться пізніше.

За словами Олеськів, збір даних щодо туристів, які проживають в Україні, називається туристичний сателітний рахунок, на нього стікаються дані від туристичних засобів розміщення, від податкової тощо.

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Дані аналізуються, і на їхній основі формується статистика за кількістю ліжконочей, які туристи провели в Україні, – загалом у країні, по регіонах, по конкретних населених пунктах. Сюди входять і дані по робочих місцях на підприємствах, що займаються туризмом, витрати туристів на місцях.

"За допомогою цих даних весь світ рахує економічний ефект від туризму", – пояснила очільник Держтуризму.

Як відомо, в Україні туристичної статистики наразі немає.

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Туризм, Україна, Мар'яна Олеськів.

Автор:

Телеграф
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