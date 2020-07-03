Івана Купала 2020: історія свята, традиції, повір'я і заборони

Зовсім скоро українці будуть відзначати популярне народне свято, яке взяло свій початок ще за часів язичництва. Мова йде про свято Івана Купала.
Свято вважається язичницьким, а виникло воно після Хрещення Київської Русі. Тоді його назвали святом Народження Предтечі, проте, попри введення християнства, повністю позбутися від язичницьких традицій не вдалося. Іоанн Хреститель - пророк, який хрестив Ісуса. Прийнято вважати, що свято Івана Купала називається саме на честь нього, благо імена співзвучні.
Вся вода в ніч на Івана Купалу вважалася цілющою, тому до свята обов'язковим було скупатися до заходу сонця. Умивання водою, за повір'ями, приносило жінкам красу, а чоловікам – силу.
Також вірили, що особливої сили на Івана Купала набувають польові трави та квіти. З них робили вінки, букети, обереги. Популярною була легенда, згідно з якою в ніч на Івана Купала цвіте папороть: казали, що людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби і входити до будь-яких скарбниць.
Ближче до заходу розпалювали купальські вогнища, через які прийнято було стрибати. У святкуванні брали участь всі жителі селища – вважалося, що жінка, яка не прийшла до такого багаття, – відьма.
Закохані хлопці й дівчата стрибали через купальське вогнище, міцно взявшись за руки. Якщо під час стрибка їхні руки не розчіплялись, вважалося, що вони стануть чоловіком і дружиною і будуть жити разом довго й щасливо. Те ж означало, якщо услід за закоханими летіли іскри.
Вінок був одним з головних атрибутів свята. Дівчата опускали їх у річку і дивилися, що буде. Якщо вінок відпливе далі, ніж інші, – його власниця буде щасливішою від усіх; вінок потонув – весілля найближчого року чекати не доведеться.
На Івана Купала збирали квіти для ворожіння – багатки. Їх клали під подушку: якщо бутон розпуститься – скоро заміж, якщо зів'яне – доведеться почекати.
За повір'ям, на Івана Купала прокидається нечиста сила – змії, відьми, русалки, водяні, перевертні. Тому в ніч на 7 липня не можна спати.
Також вважається, що в свято не можна нічого віддавати, продавати і позичати, інакше сім'я може збідніти.