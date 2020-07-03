Івана Купала 2020: історія свята, традиції, повір'я і заборони

Івана Купала – східнослов’янське свято, яке традиційно відзначають в ніч з 6 на 7 липня. Основною традицією, яка збереглася ще до наших днів – це очищення за допомогою вогню і води. Івана Купала – одне з чотирьох головних свят сонячного календаря. Які обряди та ритуали існують цього дня – читайте далі.

Зовсім скоро українці будуть відзначати популярне народне свято, яке взяло свій початок ще за часів язичництва. Мова йде про свято Івана Купала.

Свято вважається язичницьким, а виникло воно після Хрещення Київської Русі. Тоді його назвали святом Народження Предтечі, проте, попри введення християнства, повністю позбутися від язичницьких традицій не вдалося. Іоанн Хреститель - пророк, який хрестив Ісуса. Прийнято вважати, що свято Івана Купала називається саме на честь нього, благо імена співзвучні.

Вся вода в ніч на Івана Купалу вважалася цілющою, тому до свята обов'язковим було скупатися до заходу сонця. Умивання водою, за повір'ями, приносило жінкам красу, а чоловікам – силу.

Також вірили, що особливої сили на Івана Купала набувають польові трави та квіти. З них робили вінки, букети, обереги. Популярною була легенда, згідно з якою в ніч на Івана Купала цвіте папороть: казали, що людина, яка зірвала її, зможе розуміти мову тварин і птахів, бачити приховані скарби і входити до будь-яких скарбниць.

Ближче до заходу розпалювали купальські вогнища, через які прийнято було стрибати. У святкуванні брали участь всі жителі селища – вважалося, що жінка, яка не прийшла до такого багаття, – відьма.