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Шмигаль допускає перехід на дистанційне навчання у вересні

Шмигаль допускає перехід на дистанційне навчання у вересні
12:34 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В умовах помірного розвитку епідемії в Україні восени буде розпочато традиційний навчальний процес з дотриманням протиепідемічних норм захисту дітей та вчителів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про можливість дистанційного навчання в Україні восени у разі погіршення ситуації з епідемією COVID-19.

Про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Стосовно освітнього процесу восени – весь світ готується до другої або третьої хвилі коронавірусу, тому дуже важливо мати змогу в умовах пандемії, яка не припинилась, яка продовжується і наростає в світі, навчати наших дітей незалежно від ситуації з епідемією та пандемією світовою, тому можливість дистанційного навчання ми передбачаємо», - заявив він.

За словами голови уряду, наразі в уряді працюють над тим, щоб дистанційне навчання було якіснішим і повноцінним.

Шмигаль відзначив, що у дітей повинна бути можливість у разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно.

За його словами, дистанційне навчання – це лише можливість.

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«Звичайно, ніхто не скасовує і не збирається скасовувати класичного традиційного освітнього процесу – це пріоритет, ми також над ним працюємо. В умовах помірного розвитку епідемії в Україні освітній процес буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей, вчителів – масочний режим, дистанція, дезінфекція», - підкреслив прем’єр-міністр.

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Все по темі:

Шмигаль, Дистанційне навчання, Година запитань до уряду.

Автор:

Телеграф
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