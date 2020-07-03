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П'ятниця, 03.07.2020
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Степанов: "Тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть"

Степанов: "Тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть"
12:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Міністр нагадав, що є 4 критерії, за якими можуть посилювати обмеження в регіонах.

Навіть якщо в Україні буде понад 60 активних хворих на COVID-19 на 100 000 населення, тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи будуть повертати суворий карантин, якщо Україна досягне показника у 60 хворих на 100 тисяч осіб.

"Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тисяч населення, – зараз ми знаходимося вже на рівні, сьогодні на ранок, 59,7 на 100 тисяч населення. Ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І ми його рахували станом на 22 червня. Якби цей показник перейшов 60, тоді ми б приймали рішення щодо перенесення ЗНО", - зазначив Степанов.

"Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни, – я хочу нагадати: ми знаходимося в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в тому чи іншому регіоні приймаються конкретні обмежувальні заходи або пом’якшуються обмежувальні заходи. Є загальні обмежувальні заходи, які стосуються правил поведінки, – користування масками, антисептики, соціальна дистанція, проведення різних заходів за кількістю осіб, – а є конкретно по регіону в умовах адаптивного карантину", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що є 4 критерії, за якими можуть посилювати обмеження в регіонах.

Найбільш напружена ситуація зараз у західних регіонах України – Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська області.

Всього 11 регіонів, де показники не відповідають прийнятним. Тож за поданням головних санітарних лікарів цих областей було посилено карантинні заходи, зазначив Степанов.

Шмигаль допускає перехід на дистанційне навчання у вересні

30 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив: "Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей".

1 липня показник захворюваності в Україна становив 58 випадків на 100 тисяч населення.

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Степанов, Коронавирус, Тотальний карантин.

Автор:

Телеграф
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