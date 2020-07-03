У МОЗ випустили рекомендації для туристів під час епідемії COVID-19

Будь-які подорожі, навіть в межах країни, збільшують ризик зараження вірусом SARS CoV-2.

У Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я випустили рекомендації подорожуючим під час епідемії COVID-19.

Як зазначається на сторінці ЦГЗ МОЗ у Facebook, в Україні не спостерігається зниження темпів поширення COVID-19.

"Щодня фіксують нові випадки захворювання в кожному регіоні. Тому будь-які подорожі, навіть в межах країни, збільшують ризик зараження вірусом SARS CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Відповідно, кожен регіон визначає для себе рівень протиепідемічних заходів.

"Тому, якщо ви плануєте подорож, насамперед необхідно дізнатись, які протиепідемічні заходи діють в регіоні, куди ви прямуєте. А саме: в якому режимі працює транспорт, чи відкриті готелі та магазини тощо", - зауважили в Центрі громадського здоров’я.

У відомстві закликали громадян дотримуватися таких правил безпеки: якомога частіше мити руки під проточною водою з милом не менш як 20 секунд; якщо немає можливості помити руки, обробляти їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%; уникати доторків до очей, рота та носа немитими руками; віддавати перевагу безконтактним пристроям: способам оплати, автоматичним дверям тощо; уникати тісних контактів з людьми. Дотримання дистанції не менш як 1 метр допомагає знизити ризик зараження. У місцях великого скупчення людей (автобусах, поїздах тощо), де дотримуватись дистанції дуже важко, необхідно використовувати маску так, щоб були покриті ніс та рот.

Також у Центрі громадського здоров’я рекомендують особам, які збираються у подорож, підготувати достатню кількість масок, зокрема виготовлених самостійно. Маску слід змінювати щодві-три години, або коли вона стала вологою чи забруднилась. В спекотну погоду це може відбуватися швидше.

"Слід уважно ставитись до того, куди ви викидаєте використані засоби індивідуального захисту та серветки. Сумлінно дотримуйтесь вимог та рекомендацій перевізника, навіть, коли здається, що це створює додаткові незручності. Надавайте перевагу пересуванню приватним авто. Це зменшить кількість контактів з людьми і зробить подорож безпечнішою", - наголошують у відомстві.

Вказується, що захворювання на COVID-19 не передається через харчові продукти, але слід пам’ятати, що вживання немитих або неякісних продуктів під час подорожі може призвести до виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.

Також, згідно з рекомендаціями, не слід вирушати у подорож при погіршенні самопочуття або у разі підвищення температури тіла, нежиті, болю в горлі, кашлю, чи, якщо пройшло менше 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.

Також варто уникати подорожей людям, які у групі ризику: старші 60 років, ті, хто мають хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани.

В Україні станом на ранок 3 липня зареєстровано 46 тис. 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 тис. 212 летальних, 20 тис. 558 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 876 нових випадків.