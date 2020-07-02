COVID-19: Том Хенкс назвав три речі, які кожен може і має робити

Том Хенкс, який перехворів на коронавірус, присоромив тих, хто не хоче носити маски.

Зірки Голлівуду закликають носити маски і дотримуватись соціальної дистанції в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, відомий актор Том Хенкс, який перехворів разом з дружиною на коронавірус і став донором крові для створення вакцини, присоромив тих, хто не хоче носити маски, пише people.

"Є тільки три речі, які ми можемо зробити: носити маску, дотримуватися дистанції та мити руки. Це просто і легко. Якщо хтось не може знайти в собі сили практикувати ці речі, то сором вам і ганьба. Не будьте дурнями, робіть свою справу. Наприклад, ви їдете за кермом. Ви не перевищуєте швидкість, ви використовуєте поворотник та уникаєте зіткнення з пішоходами. Господи, це ж простий здоровий глузд", - сказав актор.

Також його підтримала зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, опублікувавши фото в масці у своєму Instagram.

"Я розумію, що маски незручні. Але хіба ви не відчуваєте, що гірше, коли підприємства закриваються, робочі місця втрачаються, працівники охорони здоров'я геть виснажуються. І так багато життів було забрано цим вірусом, тому що ми не робимо достатньо…Якщо ви занепоконі людськими життями, будь ласка, просто носіть маски і закликайте оточуючих робити те саме", - написала Еністон у пості.