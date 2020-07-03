Медики попереджають українців про високий ризик спалаху поліомієліту

Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) оцінила 41 країну регіону щодо того, наскільки високий є ризик передачі поліомієліту в країнах. Україну потрапила у зону високого ризику спалаху поліомієліту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.

“Україна у зоні високого ризику спалаху поліомієліту. Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) оцінила ризик передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу (cVDPV) в 41 країні регіону. Ризик в Україні було віднесено до категорії високих”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

“Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Вакцинація — єдина можливість вберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що найменше охопленні щепленнями від поліомієліту діти до року у Закарпатській області - лише на 18,8%, а найбільше - у Кіровоградській - 38,8%.

Повідомляється, що у 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення становило понад 80%.

Нагадаємо, за рік показник імунізації в Україні знизився на 20-40%.