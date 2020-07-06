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Понеділок, 06.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 543 нові випадки COVID-19
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 543 нові випадки COVID-19
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МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 543 нові випадки COVID-19

МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 543 нові випадки COVID-19
Оновлено 09:24 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter
06 липня (станом на 9:00) в Україні 49 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1262 летальних, 21 703 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 543 нові випадки. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1967 випадків;
Волинська область — 2752 випадки;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 681 випадок;
Житомирська область — 1468 випадків;
Закарпатська область — 3375 випадків;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2700 випадків;
Кіровоградська область — 659 випадків;
м. Київ — 5602 випадки;
Київська область — 2789 випадків;
Львівська область — 6301 випадок;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1883 випадки;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4190 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2101 випадок;
Харківська область — 2371 випадок;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5018 випадків;
Черкаська область — 670 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Інфіковані.

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Телеграф
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