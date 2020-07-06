МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 543 нові випадки COVID-19

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1967 випадків;
Волинська область — 2752 випадки;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 681 випадок;
Житомирська область — 1468 випадків;
Закарпатська область — 3375 випадків;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2700 випадків;
Кіровоградська область — 659 випадків;
м. Київ — 5602 випадки;
Київська область — 2789 випадків;
Львівська область — 6301 випадок;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1883 випадки;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4190 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2101 випадок;
Харківська область — 2371 випадок;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5018 випадків;
Черкаська область — 670 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 06 липня 2020 року до Центру надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на COVID-19.