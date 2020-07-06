Українці втомились від коронавірусу і дедалі частіше ігнорують карантин

В одному з найулюбленіших місць відпочинку киян наразі людно, люди не дотримуються дистанції та не носять маски.

Українці говорять про «штучність» проблеми коронавірусу і все частіше ігнорують карантинні вимоги, хоча ситуація з епідемією погіршується.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Наголошується, що цього тижня було зафіксовано світовий антирекорд захворюваності на коронавірус COVID-19. За добу захворіло чверть мільйона людей. В Україні хворих вже 48,5 тис. Європа почала закривати на карантин міста. В "червоній зоні" і Україна.

Втім, більшість українців цього літа відпочиватиме вдома, ігноруючи карантинні правила. Так, в одному з найулюбленіших місць відпочинку киян – на Парковому мосту, немає жодних дистанцій, масок чи рукавичок. Кияни відверто ігнорують правила захисту при тому, що Київ тепер лідер за кількістю хворих.

"Штучно, штучно створена проблема - розумієте? Набридло все, гидотно", - каже жінка.

"Помирали від інсульту, а ставили коронавірус. Всі без масок, зайдіть в метро - через одного всі опускають ті маски, куди б не зайти всі без масок, в кафе, не має масок, не має дистанцій, для чого це", - додає інша жінка.

У багатьох містах через ріст захворюваності цього тижня заборонили працювати після 10-ї вечора. Київська влада посилила епідеміологічні заходи. Після 22:00 всі розважальні заклади працювати не мають права, але заборону всі ігнорують. Тротуари вщерть заповнені людьми, відкриті тераси також. Про те, що заклади планують зачинятися, не нагадує ніщо.

Гуляння у нічних клубах в розпалі. В ніч проти суботи в центрі столиці відпочинок у заборонений час завершився стріляниною та різаниною.

Також цього тижня після тривалої перерви в 111 днів українцям дозволили відвідувати кінотеатри. Парам дозволяють сидіти разом. Квитки не подорожчали. Але зали практично порожні. За перший день роботи в один зі столичних кінотеатрів прийшла всього сотня глядачів, раніше приймали вшестеро більше.

Лікарі ж застерігають, що у погоні за емоціями не варто розслаблятися. У зв’язку зі зростанням кількості хворих у регіонах почали розгортати лікарні другої та третьої хвилі. Показник захворюваності зріс до 58 осіб на 100 тисяч населення. Межа тотального закриття всього 60 хворих. А це означає, що Україна за крок від повторного домашнього арешту для всієї держави.