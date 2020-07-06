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День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
Оновлено 14:30 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Всесвітній день поцілунку або Міжнародний день поцілунків - свято, що проводиться ентузіастами в більш ніж 60 країнах світу щорічно 6 липня.

Кожного рок 6 липня весь світ відзначає День поцілунку. Батьківщиною цього свята прийнято вважати Великобританію. У цей день ентузіасти з усього світу запускають різні конкурси, пов'язані з поцілунками, переможці яких можуть отримати цікаві призи.

Вчені, що займаються фізіологією і психологією поцілунків - філематології - одноголосно заявляють, що цілуватися потрібно багато, адже це неймовірно корисно. У чому ж користь поцілунків і чим вони унікальні дізнайтеся в нашій добірці фактів.

Пізнавальні факти про поцілунки:

Завдяки поцілункам можна продовжити життя. У 80-х роках було проведено дослідження, в якому з'ясувалося, що чоловіки, цілують своїх дружин перед виходом на роботу рідше потрапляють в ДТП і заробляють більше.

З точки зору біології поцілунок є найбільш повним обміном інформацією з іншою людиною. Запах, смак можна назвати каналами хімічної комунікації, які на підсвідомому рівні говорять, чи підходить нам партнер.

Середньостатистична людина витрачає близько 336 годин у своєму житті на поцілунки.

Більшість людей мають більш яскраві спогади про перший поцілунок, ніж про першу інтимної близькості.

Поцілунки відповідають за зміцнення імунітету. При поцілунку люди обмінюються бактеріями. П'ята частина бактерій індивідуальна, і нові мікроорганізми активізують імунну систему і підвищують захисні властивості організму.

Існує хвороба, яка відповідає за панічний страх поцілунків. Це філемафобія.

В Азії, Африці і Південній Америці є громади, в яких поцілунки не прийняті. А в деяких штатах Америки поцілунки в громадських місцях навіть заборонені.

Поцілунки допомагають подолати стрес. Гормон кортизол, який виділяється при поцілунку, підвищує стійкість до стресів і допомагає відчути себе захищеним.

Світовий рекорд найдовшого поцілунку належить парі з Таїланду - Еккачу і Лакшане Тіранарат. У 2013 році вони цілувалися 58 годин, 35 хвилин і 58 секунд.

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При поцілунку задіюються приблизно 146 м'язів обличчя. Завдяки такій своєрідній гімнастики особи утворення зморшок сповільнюється. Крім того, під час однієї хвилини поцілунку спалюється 26 калорій.

Під час торкання губ виділяються такі ж хімічні передавачі імпульсів між нервовими клітинами (нейротрансмітери), що і при посилених фізичних навантаженнях або прийомі кокаїну. Биття серця прискорюється, дихання стає швидше.

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Свято, 6 Липня, День поцілунків.

Автор:

Телеграф
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