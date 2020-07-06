У Зеленського заявили, що в Україні стабілізується динаміка епідемії COVID-19

Міністр охорони здоров'я повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

В Україні попри зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вказується, що показники від Міністерства охорони здоров’я демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

В Україні на 6 липня зареєстровано 49 тис. 43 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 тис. 262 летальні, 21 тис. 703 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 543 нові випадки.