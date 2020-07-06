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Понеділок, 06.07.2020
У Зеленського заявили, що в Україні стабілізується динаміка епідемії COVID-19
У Зеленського заявили, що в Україні стабілізується динаміка епідемії COVID-19
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У Зеленського заявили, що в Україні стабілізується динаміка епідемії COVID-19

У Зеленського заявили, що в Україні стабілізується динаміка епідемії COVID-19
14:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Міністр охорони здоров'я повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

В Україні попри зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вказується, що показники від Міністерства охорони здоров’я демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється.

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Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

В Україні на 6 липня зареєстровано 49 тис. 43 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 тис. 262 летальні, 21 тис. 703 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 543 нові випадки.

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Все по темі:

Денис Шмигаль, Офис Президента, Володимир Зеленський, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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