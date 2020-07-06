Кабмін: Кількість переселенців в Україні зросла

Станом на сьогодні число переселенців наближається до півтора мільйона.

В Україні станом на 6 липня взято на облік 1 448 761 внутрішньо переміщену особу з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Станом на 6 липня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 448 761 переселенець з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Станом на 12 травня, в Україні був взятий на облік 1 446 651 переселенець.

У квітні уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину.