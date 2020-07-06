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Понеділок, 06.07.2020
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Кабмін: Кількість переселенців в Україні зросла

Кабмін: Кількість переселенців в Україні зросла
16:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Станом на сьогодні число переселенців наближається до півтора мільйона.

В Україні станом на 6 липня взято на облік 1 448 761 внутрішньо переміщену особу з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Станом на 6 липня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 448 761 переселенець з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 12 травня, в Україні був взятий на облік 1 446 651 переселенець.

У квітні уряд спростив процедуру отримання допомоги переселенцям на період карантину.

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Все по темі:

Кабмин, Крим, Донбас, Переселенци.

Автор:

Телеграф
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