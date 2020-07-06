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Ляшко: Черга на тестування не перевищує одного дня

Ляшко: Черга на тестування не перевищує одного дня
18:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Черга на тестування COVID-19 не перевищує одного дня. Про це на брифінгу з нагоди передачі ВООЗ та ЄС лабораторного обладнання для українських лабцентрів сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз черга на всій території України не перевищує одного дня. Оперативно проводяться всі дослідження", - зазначив Ляшко.

За його словами, в Україні за тиждень проводять до 80 тис. тестів на виявлення COVID-19 у понад 80 лабораторіях.

Ляшко додав, що збільшення кількості тестувань не має прямої залежності із зростанням захворюваності.

"Прямої залежності між збільшенням кількості виявлених випадків і кількістю тестувань немає. Але динаміка відслідковується, вона реально показує в середині тижня збільшення кількості тестувань і збільшення кількості випадків (захворювання на COVID-19 — ред.). Але це збільшення кількості надходження проб, які привозяться від хворих з підозрою на коронавірусну хворобу. У нас на вихідних просідають не тільки лабораторні дослідження. Просідають вони через те, що люди менше звертаються до лікарів. Але це тренд не тільки український, такий самий тренд в Італії, Франції, в інших країнах", - сказав посадовець.

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За його словами зазвичай протягом тижня до лабцентрів надходить до 1300 підозр на COVID-19, на вихідних ця кількість знижується до 900-700, тому і кількість випадків, які виявляються, менша.

"Водночас ми не бачимо такої стрімкої тенденції до зросту. Ми бачили підйом з 500 захворювань до 900 -1000, ця динаміка вже фіксується другий тиждень. Стрімкого зростання немає, хоча кількість тестів постійно збільшується.

Як повідомлялося, ВООЗ та ЄС надали для 27 лабораторних центрів України лабораторне обладнання, реагенти та витратні матеріали на суму 3,5 млн євро.

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Виктор Ляшко, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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