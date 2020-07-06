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Двох колишніх "беркутівців" судитимуть за розгін Майдану

Двох колишніх "беркутівців" судитимуть за розгін Майдану
20:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого Головному управлінню МВС України в місті Києві. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Ексберкутівці" обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, службовому підробленні та незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України) ", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишні правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання вони застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. У подальшому експравоохоронці склали рапорти про затримання потерпілого, до якого внесли завідомо неправдиві відомості.

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В Офісі генпрокурора нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Все по темі:

Беркут, Суд, Майдан.

Автор:

Телеграф
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