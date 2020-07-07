Кулеба: Вісьмом категоріям громадян України дозволили в’їзд до ЄС

Для восьми категорій громадян України дозволений в’їзд на територію Євросоюзу попри загальну заборону, запроваджену через пандемію коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеби під час онлайн-брифінгу 7 липня.

"Наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в умовний "зелений" список країн, громадяни яких можуть перетинати кордон. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського Союзу навіть попри наявну заборону", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що до них, зокрема, належать: працівники медичних закладів, медичні дослідники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога; прикордонники; перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності; дипломати, службовці поліції під час виконання обов’язків, служби та команди цивільного захисту, представники міжнародних організацій та міжнародних військових контингентів; особи, які прямують транзитом; особи, які їдуть з нетуристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес; особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Щодо останніх, Кулеба уточнив, що ці обставини можуть по-різному тлумачитися уповноваженими органами країни, кордон якої намагається перетнути українець.

Міністр зазначив, що МОЗ і МЗС України постійно надають ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у країні, і запевнив, що робитимуть усе, аби Україна якнайшвидше опинилася в «зеленому» списку.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Внутрішнє пасажирське авіасполучення поновилося 5 червня, а з 15 червня в Україні відновилося й міжнародне авіасполучення.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.