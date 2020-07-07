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Вівторок, 07.07.2020
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Кулеба: Вісьмом категоріям громадян України дозволили в’їзд до ЄС

Кулеба: Вісьмом категоріям громадян України дозволили в’їзд до ЄС
11:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Для восьми категорій громадян України дозволений в’їзд на територію Євросоюзу попри загальну заборону, запроваджену через пандемію коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеби під час онлайн-брифінгу 7 липня.

"Наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в умовний "зелений" список країн, громадяни яких можуть перетинати кордон. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського Союзу навіть попри наявну заборону", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що до них, зокрема, належать: працівники медичних закладів, медичні дослідники; спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога; прикордонники; перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності; дипломати, службовці поліції під час виконання обов’язків, служби та команди цивільного захисту, представники міжнародних організацій та міжнародних військових контингентів; особи, які прямують транзитом; особи, які їдуть з нетуристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес; особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.

Щодо останніх, Кулеба уточнив, що ці обставини можуть по-різному тлумачитися уповноваженими органами країни, кордон якої намагається перетнути українець.

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Міністр зазначив, що МОЗ і МЗС України постійно надають ЄС оновлені дані щодо ситуації з коронавірусом у країні, і запевнив, що робитимуть усе, аби Україна якнайшвидше опинилася в «зеленому» списку.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Внутрішнє пасажирське авіасполучення поновилося 5 червня, а з 15 червня в Україні відновилося й міжнародне авіасполучення.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

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Все по темі:

МЗС, Кулеба, Євросоюз, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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