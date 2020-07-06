Соцопитування: Тищенка та Ляшка не хочуть бачити на посаді мера Києва

Серед представників "Слуги народу" в Києві найвищий антирейтинг у Миколи Тищенка і Віктора Ляшка. Про це говорять результати соціологічного опитування від ActiveGroup.

Головними проблемами Києва жителі столиці визначили корупцію в мерії і в міськраді (41,7%), незаконну і хаотичну забудову (35,5%), розмір тарифів на комунальні послуги (35,5%), стан доріг (35,5%), проблеми ЖКГ (27,1%), відсутність парковок (26%), проблеми громадського транспорту (24,1%), благоустрій дворів і прибудинкових територій (23,6%), проблеми парків і скверів (17,3%), прибирання і вивезення сміття (12,5%) та інше.

Крім того, кияни назвали кандидатів, за яких би нізащо не проголосували на виборах голови КМДА, якщо б вони проходили зараз.

Антирейтинг опитування:

Кандидат від "Слуги народу" ( 16,3%)

Віталій Кличко (12,2%)

Олександр Попов (11,7%)

Сергій Притула (10%)

Олександр Омельченко (8,8%)

Андрій Пальчевський (6,8%)

Андрій Іллєнко (5,5%)

Віталій Нестор (4,8%)

Юрій Левченко (4,1%)

Олексій Кучеренко (3,4%)

Антирейтинг кандидатів від "Слуги народу" розподілився наступним чином: 22,2% киян ніколи не проголосували б за Миколу Тищенка, 9,1% - за Віктора Ляшка, 7,1% - за Олександра Дубінського, 6% - за Олену Кравець, 3 , 7% - за Ірину Верещук, 2,7% - за Олександра Качуру.

Опитування проводилося з 30 червня по 1 липня 2020 року серед 812 киян, можлива похибка вибірки - 3,5%.

Нагадаємо, понад дві третини (68,6%) опитаних жителів Києва сказали, що збираються брати участь в місцевих виборах, а 18,9% на них не підуть. Серед кандидатів на посаду мера Києва лідирує Віталій Кличко (29,1%).