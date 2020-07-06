Скачать
Понеділок, 06.07.2020
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
Кабмін: Кількість переселенців в Україні зросла
Кабмін: Кількість переселенців в Україні зросла
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

Соцопитування: Тищенка та Ляшка не хочуть бачити на посаді мера Києва

Соцопитування: Тищенка та Ляшка не хочуть бачити на посаді мера Києва
Оновлено 17:35 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram
Серед представників "Слуги народу" в Києві найвищий антирейтинг у Миколи Тищенка і Віктора Ляшка. Про це говорять результати соціологічного опитування від ActiveGroup.

Головними проблемами Києва жителі столиці визначили корупцію в мерії і в міськраді (41,7%), незаконну і хаотичну забудову (35,5%), розмір тарифів на комунальні послуги (35,5%), стан доріг (35,5%), проблеми ЖКГ (27,1%), відсутність парковок (26%), проблеми громадського транспорту (24,1%), благоустрій дворів і прибудинкових територій (23,6%), проблеми парків і скверів (17,3%), прибирання і вивезення сміття (12,5%) та інше. 

Крім того, кияни назвали кандидатів, за яких би нізащо не проголосували на виборах голови КМДА, якщо б вони проходили зараз.

Антирейтинг опитування: 

  • Кандидат від "Слуги народу" ( 16,3%)

  • Віталій Кличко (12,2%)

  • Олександр Попов (11,7%)

  • Сергій Притула (10%)

  • Олександр Омельченко (8,8%)

  • Андрій Пальчевський (6,8%)

  • Андрій Іллєнко (5,5%)

  • Віталій Нестор (4,8%)

  • Юрій Левченко (4,1%)

  • Олексій Кучеренко (3,4%)

Антирейтинг кандидатів від "Слуги народу" розподілився наступним чином: 22,2% киян ніколи не проголосували б за Миколу Тищенка, 9,1% - за Віктора Ляшка, 7,1% - за Олександра Дубінського, 6% - за Олену Кравець, 3 , 7% - за Ірину Верещук, 2,7% - за Олександра Качуру.

Разумков просить Раду зробити все, аби вибори могли відбутися вчасно

Опитування проводилося з 30 червня по 1 липня 2020 року серед 812 киян, можлива похибка вибірки - 3,5%.

Нагадаємо, понад дві третини (68,6%) опитаних жителів Києва сказали, що збираються брати участь в місцевих виборах, а 18,9% на них не підуть. Серед кандидатів на посаду мера Києва лідирує Віталій Кличко (29,1%).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виктор Ляшко, КМДА, Київ, Місцеві вибори, Микола Тищенко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
02 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка
Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся