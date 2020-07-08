Голубовська: На сьогодні в Україні є ефективні методи для лікування коронавірусу

Українські медики на сьогодні вже мають досить ефективні методи терапії для лікування коронавірусної хвороби COVID-19, хоча вони поки не мають чіткої доказової бази. Про це в Facebook написала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

“Перш за все, хочу ще раз підкреслити і всім сказати, що на сьогоднішній день ми вже набагато впевненіше себе відчуваємо в лікуванні хворих (наскільки це можливо у такій ситуації), ніж кілька місяців тому. Сьогодні для лікування COVID-19 є досить ефективні методи терапії, які поки що не мають чіткої доказової бази, а та, яка з’являється, буває досить суперечливою і спірною. Основні препарати, які добре зарекомендували себе, нам вдалося, завдяки волі міністра (що ухвалює остаточне рішення), внести в протоколи ще три місяці тому. Інакше, друзі, лікувати було б нічим”, - написала Голубовська.

Інфекціоніст розповіла, що за багато років професійної діяльності не стикалася з подібними труднощами в підготовці нормативних документів.

“В цілому терапія залишається дуже складною, бо важко передбачити, у кого як буде протікати захворювання, хто нам піднесе неприємні сюрпризи в різні періоди хвороби, де ця тимчасова грань для різних методів лікування і т.д. Однак на сьогодні вимальовується чітка тенденція — шляхом ретельного динамічного спостереження треба вміти виділяти загрозливі стани, ризики тяжкого перебігу і радикально втручатися серйозними препаратами до розвитку вкрай тяжких станів. Звичайно, в критичних умовах роботи це буває важко. Але по-іншому ніяк”, - додала вона.

Як повідомлялося, раніше Голубовська розповіла про зусилля, які докладають фахівці при роботі з напрацювання протоколу для лікування пацієнтів з COVID-19, і про труднощі, з якими вони стикаються.