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ВООЗ відреагувала на випадки зараження Бубонною чумою

ВООЗ відреагувала на випадки зараження Бубонною чумою
17:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Бубонна чума передається від тварини до людини в основному через укуси бліх або прямий контакт з кістками і нутрощами зараженої тварини.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що ситуація з бубонною чумою в Монголії і Китаї не представляє підвищеної небезпеки.

Відповідну заяву зробила представник ВООЗ Маргарет Харріс.

«На цей час ми не вважаємо, що мова йде про підвищену загрозу, але ми ретельно стежимо за ситуацією», – сказала вона.

При цьому вона додала, що ВООЗ тісно співпрацює з владою обох держав з цього питання. За словами Харріс, згідно з даними, випадки зараження чумою «добре піддаються лікуванню». Представник ВООЗ відзначила, що бубонна чума завжди існувала в світі і залишиться ще на століття.

У заяві прес-служби ВООЗ наголошується, що бубонна чума властива цього регіону.

«Чума є рідкісним захворюванням, в основному в певних географічних зонах, де вона все ще эндемічна. У Китаї в останнє десятиліття були зареєстровані спорадичні випадки появи чуми», – йдеться в заяві.

Також наголошується, що бубонна чума є найпоширенішим типом захворювання і передається від тварини до людини в основному через укуси бліх або прямий контакт з кістками і нутрощами зараженої тварини. Водночас хвороба важко передається від людини до людини. Інкубаційний період становить від 1 до 7 днів.

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«Проти чумної бактерії ефективно лікування антибіотиками, тому раннє діагностування і раннє лікування, протягом перших 24 годин після появи симптомів, може врятувати життя», – підкреслили у ВООЗ.

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ВООЗ, Бубонна чума.

Автор:

Телеграф
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