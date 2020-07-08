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Уряд вніс зміни в порядок проведення конкурсу для держслужби

Уряд вніс зміни в порядок проведення конкурсу для держслужби
17:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 8 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Внесені зміни дозволять учасникам конкурсів скористатися результатами тестування, не враховуючи строк, на який було призупинено процедуру проведення конкурсів на посади державної служби, пояснив це рішення міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Тelegram.

Зокрема, як зазначив міністр, відповідно до існуючого Порядку кандидати на посади державної служби мають право протягом шести місяців використовувати результати тестування.

При цьому у зв’язку із зупинення дії положень закону "Про державну службу" в частині проведення конкурсів на посади державної служби суттєво скоротився період, протягом якого учасники конкурсу можуть скористатися такими результатами.

"Прийняття таких змін дозволить учасникам конкурсів скористатися результатами тестування, не враховуючи строк, на який було призупинено процедуру проведения конкурсів на посади державної служби. Це, в свою чергу, забезпечить рівний доступ громадян до державної служби та зменшить навантаження на Центр оцінювання та державні органи", - підкреслив Немчінов.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня тимчасово, на період дії карантину, та протягом 30 днів з дня його скасування було зупинено дію положень закону України "Про державну службу" в частині проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

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Правила, Уряд, Держслужба.

Автор:

Телеграф
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