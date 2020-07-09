В Україні зареєстрували за останню добу 810 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 810 нових.

Про це на брифінгу у четвер сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За добу захворіло 810 осіб... Загалом за весь час пандемії захворіло 51 224 людини, з них 3682 дитини та 7148 медпрацівників”, - поінформував Степанов.

За його словами, найбільше хворих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській (119), Рівненській (76), Закарпатській (89) областях та у Києві (93).

Глава МОЗ додав, що за добу госпіталізовані 222 особи, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 665 осіб.

Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1327 летальних випадків, одужало 24 784 людини, уточнив міністр.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 12 170 572 випадки зараження коронавірусом, з них 552 112 летальних, одужало 7 070 188 осіб.