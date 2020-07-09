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В Україні зареєстрували за останню добу 810 нових випадків COVID-19

В Україні зареєстрували за останню добу 810 нових випадків COVID-19
09:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Україні станом на 9 липня лабораторно підтверджено 51 224 випадки COVID-19, зокрема за добу виявлено 810 нових.

Про це на брифінгу у четвер сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За добу захворіло 810 осіб... Загалом за весь час пандемії захворіло 51 224 людини, з них 3682 дитини та 7148 медпрацівників”, - поінформував Степанов.

За його словами, найбільше хворих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській (119), Рівненській (76), Закарпатській (89) областях та у Києві (93).

Глава МОЗ додав, що за добу госпіталізовані 222 особи, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 665 осіб.

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Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1327 летальних випадків, одужало 24 784 людини, уточнив міністр.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 12 170 572 випадки зараження коронавірусом, з них 552 112 летальних, одужало 7 070 188 осіб.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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