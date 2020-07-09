В Україні тестують електронні лікарняні

У міністерстві прогнозують, що електронні лікарняні повноцінно запрацюють на початку 2021 року.

Заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер зазначає, що в міністерстві розробляють базовий функціонал електронних медичних висновків, розпочинається тестування електронних лікарняних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Зараз в електронній системі охорони здоров'я розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків. Це революційна історія для нашої медицини. Тому що всі ті висновки, які отримуються зараз в паперовій формі, мають бути в майбутньому в електронному вигляді... Це скоротить наш час, це надасть нам зручності і ми можемо з цією інформацією далі працювати", - розповів Кучер.

Він пояснив, що одним з таких висновків є листки тимчасової непрацездатності - лікарняні. Також, за словами Кучера, наразі в розробці заходиться висновок про народження дитини в рамках проекту E-малятко. "Це були перші висновки, які йдуть зараз в черзі на реалізацію. Такі висновки будуть створюватися лікарем на підставі медичних даних через кабінет системи eHealth у відповідності до того, якою медичною системою користується лікар у своєму медичному закладі. Це буде уніфікована система, і ми робимо максимально все для того, щоб лікарям це було зручно, швидко, щоб воно не зависало, працювало", - розповів представник міністерства.

Як зазначив Кучер, наразі в питанні переходу на електронні лікарняні відбувається підготовка нормативно-правових актів, які забезпечать роботу цих документів. "Ми зараз запускаємо електронні лікарняні в два етапи", - сказав він і додав, що є дві моделі розвитку цього проекту.

Перша - це так звана спрощена система. Так, на сайті Пенсійного фонду лікар за допомогою електронного цифрового підпису в спеціальній формі може вносити інформацію про пацієнта щодо його тимчасової непрацездатності. Далі ця інформація в автоматичному режимі передаватиметься всім відповідним службам з бази даних Пенсійного фонду.

Говорячи про переваги цього способу, Кучер, зокрема, зауважив, що він не створює додаткового навантаження на eHealth, і "це вже зараз зможе запустити електронній лікарняні... до кінця літа".

Кучер повідомив, що до 10 липня від медичних закладів приймаються заявки – для тих, хто хоче спробувати протестувати цю систему. "Коли ми відпрацюємо на найближчі пару тижнів всі технічні моменти, зберемо зворотній зв'язок, ми будемо переходити до фінального затвердження нормативних документів і запуску електронних лікарняних в промислову експлуатацію", - сказав представник міністерства.

Водночас, наголосив Кучер, паралельно відбувається розробка другої моделі, яка полягає в тому, що лікар зможе вписувати дані у медичній базі eHealth. "Коли в системі, в базі даних eHealth, знаходяться дані про пацієнта, незалежно від того, яку медичну систему використовує той чи інший медичний заклад, лікар зможе виписувати електронні лікарняні з мінімальною кількістю дій зі свого боку. Тому що вся інформація знаходиться в центральній компоненті. І вона так само далі буде оновлюватися і з Пенсійним фондом, і з усіма відповідними органами, які потребують цих лікарняних", - пояснив він.

Так, зауважив представник міністерства, це має суттєво знизити навантаження на лікарів та "можливі корупційні ризики".

"Навіть та система, яку ми запускаємо зараз у спрощеному порядку... вже дозволить суттєво економити час наших людей. Тому що не треба носити ці вже листки непрацездатності, не треба за них переживати, щоб їх десь не втратити, не треба бухгалтерам і підприємствам їх спеціально зберігати, обробляти і так далі", - розповів Кучер.

За його словами, працювати з системою наразі зможуть також лікарі ліцензованих приватних клінік.

На питання, коли запрацює повноцінна модель функціонування електронних лікарняних, Кучер повідомив: "Ми зараз плануємо, що воно буде впроваджене на початку 2021 року".