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Зеленський пояснив, як спинити "витік мізків" з України

Зеленський пояснив, як спинити "витік мізків" з України
19:32 Сьогодні Телеграф Укринформ president.gov.ua
Відплив кадрів за кордон можна зупинити наданням гідних умов праці в Україні, доступним кредитуванням та іпотекою. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом Волині, повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

"Закривати кордони ніхто не буде. Це перше. По-друге, можна багато чого розказувати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей", – зазначив Президент.

На його думку, необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати свій бізнес в Україні.

"Крім програми кредитування «5-7-9», яку ми зараз наповнюємо, ще є портфельне кредитування, яке у Верховній Раді з’явиться у вигляді законопроєкту. Наше головне завдання – до кінця року зробити нормальні умови кредитування, це 5-7 відсотків", – зазначив він.

Крім того, є ініціатива щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном. На переконання глави держави, іпотека має бути максимум під 10%.

На зустрічі також порушувалося питання побудови цілісної системи трансплантації в державі. План реалізації цієї ідеї може надати Академія медичних наук, а втілити її можна за кілька років, наголосили волинські підприємці.

«Якщо це можливо – за два роки побудувати в Україні – давайте зосередимося на цій програмі», – заявив Президент.

Щодо будівництва доріг і подальшого розвитку інфраструктури він повідомив, що в наступному році планується розширення програми "Велике будівництво".

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"Щодо кілометрів доріг – хочеться збільшити (будівництво – ред.) у два рази. Принаймні в півтора раза ми збільшимо – це є в планах. Хочеться ще більше. Що стосується шкіл, садочків, ми мінімум залишимося в тому ж темпі. Садочків треба більше – і ми збільшимо (кількість – ред.)", – зауважив Президент.

Він наголосив, що в наступному році до цієї програми будуть включені також культурні центри, музеї та замки.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.

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Все по темі:

Бизнес, Эмиграция, Зеленский, Волинь.

Автор:

Телеграф
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