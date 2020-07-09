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В Україні стартував проєкт "Психічне здоров'я для України"

В Україні стартував проєкт "Психічне здоров'я для України"
16:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В Україні розпочинається чотирирічний україно-швейцарський проєкт «Психічне здоров’я для України» / Mental Health for Ukraine (MH4U), спрямований на покращення якості та доступності допомоги людям з психічними розладами. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми цінуємо підтримку міжнародних партнерів, адже в Україні ще не до кінця сформована культура турботи про психічне здоров’я, і у нас попереду ― велика освітня робота. Реформа системи охорони психічного здоров’я є важливою складовою загальної реформи медицини. Вона націлена на те, щоб перейти від надання психіатричної допомоги до збереження психічного здоров’я українців. Проєкт “Психічне здоров’я для України” планується реалізовувати протягом 4 років, і він дасть нам змогу здійснити всі необхідні заходи, які передбачає наша концепція розвитку психічного здоров’я” - сказала на презентації проєкту заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Вона нагадала, що в Україні концепцію психічного здоров’я прийняли у 2017 році, очікується прийняття постанови уряду, якою буде затверджено механізм реалізації цієї концепції.

Як зазначив на презентації проєкту його лідер Гайко Кьоніґштайн, зараз в Україні 8,1 млн людей потребують ефективних послуг у сфері психічного здоров’я, але необхідну допомогу отримують лише 1,6 млн людей.

“Ідея нашої освітньої кампанії ― донести людям, що турбота про власне психічне здоров’я може мати позитивний вплив на багато аспектів нашого життя. Тому ми побудували нашу освітню кампанію на основних чотирьох елементах психічного здоров’я за визначенням ВООЗ. Це здатність долати щоденні стреси; реалізовувати свій потенціал; працювати продуктивно та плідно; робити свій внесок у життя спільноти», ― сказав він на презентації

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Перший етап проєкту передбачає знайомство українців із поняттям психічного здоров'я та актуалізацію потреби дбати про нього так само, як про фізичне здоров’я.

Наступним етапом кампанії буде підвищення обізнаності населення про психічні розлади та заохочення звертатися за підтримкою та професійною допомогою у разі потреби.

Зараз в межах проєкту розпочав роботу офіційний сайт, який є частиною освітньої кампанії 4-річного проєкту «Психічне здоров’я для України» / Mental Health for Ukraine (MH4U).

На сайті є інформація про психічне здоров’я для людей, які цікавляться темою, для тих, хто зіштовхнувся з проблемами психічного здоров’я та їхніх близьких, а також для фахівців та членів місцевих громад.

Крім того, на сайті є список гарячих ліній допомоги та безкоштовний освітній онлайн-портал із навчальними курсами та вебінарами про психічне здоров’я. Під час карантину особливу увагу експерти проєкту приділяли психічному здоров’ю медиків, батьків та дітей, які опинилися в ізоляції.

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Все по темі:

Здоровья, Швейцария, Медицина, Україна.

Автор:

Телеграф
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