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П'ятниця, 10.07.2020
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Свята і події 10 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети

Свята і події 10 липня 2020-що категорично заборонено робити, прикмети
07:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
10 липня – 191-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 174 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 27 червня Юліанського календаря.

Яке свято 10 липня 2020

В США - День збору чорниці, День кошеня, День пікніка з плюшевим ведмедиком, День коктейлю «Піна Колада», в Мавританії - День армії, в Угорщині - Фестиваль вина «Бичача кров», в Японії - День натто, у Монголії - День державного прапора, на Багамських островах - День незалежності.

У 1878 році вперше на футбольному матчі в Лондоні пролунав свисток. Просто судити гру довірили поліцейському, і коли на полі виникла бійка, він, за звичкою, засюрчав у свисток. Налякані гравці відразу заспокоїлися. З того часу арбітри і користуються цим звучним «обладнанням». До речі, судді у футболі з'явилися в 1873 році. У їхні обов'язки входило лише стежити за часом і вирішувати суперечки на полі. Користувалися вони виключно голосовими командами і жестами. Вважалося, що справжній любитель футболу і якого за це не платять, буде кращим суддею. Таким арбітром був і Артур Конан Дойл – лікар і письменник, який придумав геніального сищика Шерлока Холмса.

10 липня 1962 року в США був виведений на орбіту перший у світі комерційний супутник зв'язку «Telstar-1». Проект розроблявся 2 року, а запуск обійшовся у 6 мільйонів доларів. Кулястий супутник мав діаметр 88 см, харчувався від 3600 сонячних елементів і передавав телевізійний сигнал, телефонні, телеграфні та радіоповідомлення по всій території Землі. Перший телефонна розмова через супутник відбувся між тодішнім головою ради директорів компанії American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем і віце-президентом США Ліндона Джонсона. На орбіті «Telstar-1» пропрацював всього 7 місяців, але встиг забезпечити обмін відеотрансляціями між США і 16 європейськими країнами. Обладнання цього супутника дозволяло одночасно передавати один телевізійний канал, або близько 500 телефонних дзвінків.

10 липня 2002 року на той час президент України Леонід Кучма підписав указ про інтеграцію нашої країни в НАТО. Так до цих пір і інтегруємося.

Православна церква 10 липня вшановує пам'ять Самсона – сина благородних і заможних римлян, який, ставши лікарем, допомагав хворим. Господь побачив благі наміри Самсона і подарував йому дар чудотворства. У народі день назвали Самсон Сіночний.

Не можна нікому відмовляти в допомозі, особливо мандрівникам. Не варто скупитися, якщо подаєте милостиню. Вважається, що чим більше ви подасте у цей день, тим більше буде ваш прибуток, і навпаки.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- йде дощ - мокра погода протримається ще 7 тижнів;

- ясно та сонячно - наступні 7 тижнів дощу не буде;

- скошена трава зелена – до хорошого урожаю гречки, почорніла – до врожаю проса;

- на кінському щавлі видно краплі соку - протягом трьох днів піде дощ.

Іменини у Георгія, Івана, Мартіна, Петра і Володимира.

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Все по темі:

Церква, Свято, Прикмети, Традиції, Події, Що не можна робити, 10 липня.

Автор:

Телеграф
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