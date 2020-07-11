Сьогодні святкують День шоколаду: історія та традиції свята

Щорічно 11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду. Це молоде свято, але популярність його зростає з кожним роком. Його відзначають у багатьох країнах світу, в тому числі в Швейцарії, Німеччині, Італії та Україні. УНІАН розповість вам про історію та традиції свята, нагадає про користь шоколаду і порадить кращі фільми, пов'язані з найголовнішими ласощами людства.

Історія шоколаду

Батьківщиною шоколаду називають Центральну і Південну Америку. Древні індіанці майя і ацтеки змішували обсмажені зерна какао з водою, гірким перцем і ваніллю, створюючи напій з гострим і гірким смаком. А слово «шоколад» походить від «чоколатль», що означає «гірка вода».

Вважається, що першим завіз шоколад в Європу іспанський конкістадор Ернан Кортес в 16 столітті. Але робити шоколад гарячим і солодким почали лише на початку 17 століття, додаючи до нього молоко, мед і різні спеції.

Запатентований твердий шоколад був у 1828 році, коли голландець Конрад ван Гутен навчився вичавлювати масло какао з какао тертого.

За деякими даними, першу шоколадку створили в 1847 році в Лондоні. Але французи твердять, що роком раніше паризький кондитер Жан П'єтро вже отримав твердий шоколад. Зараз світовим лідером з виробництва шоколаду є Бельгія, Швейцарія і Франція.

Світові кондитерські фабрики влаштовують у свято шоколаду дні відкритих дверей. Відвідувачам показують майстер-класи з виготовлення ласощів, а також розповідають про його користь і шкоду.

В Німеччині взагалі побудували цілу шоколадну країну – Шоколандію! У День шоколаду туди з'їжджаються ласуни і об'їдаються ласощами.

У Швейцарії створили «шоколадний» поїзд, який возить всіх бажаючих місцевими фабриками.

У Ісландії досі палять багаття в День шоколаду. "Вікінги" таким чином висловлюють ласощам свою повагу.

Шоколад дуже корисний - він містить елементи, які сприяють психологічному відновленню та відпочинку. Дослідження довели, що темний шоколад набагато корисніший для здоров'я людини, ніж молочний та інші різновиди. Зокрема, темний шоколад стимулює викид гормонів щастя - ендорфінів, які, впливаючи на центр задоволення, підтримують тонус організму і покращують настрій.

Вчені вважають, що темний шоколад покращує зір і знижує кров'яний тиск. Він також покращує пам'ять, гостроту уваги, швидкість реакції й уміння розв'язувати проблеми - шляхом збільшення притоку крові до мозку.

У людей, які регулярно вживають шоколад, ризик захворювань серця скорочується на 37%, а ризик інфарктів у чоловіків знижується на 17%. Любителі шоколаду в літньому віці рідше страждають слабоумством.

З Днем шоколаду всіх, хто в шоколадній влади,

Всіх ласунів, дітей і стариків

Тих, хто закоханий, і, хто подужає плитку ласощі,

Молочно-чорну з горіхом, з коньяком.

Бажаємо в цей день вам відпочити по повній,

Засісти в кафешці, замовити улюблений бренд.

І нехай лише стрілки тихо цокає за північ.

Ніщо сьогодні не зіпсує уїк-енд.

І нехай течуть не зупиняючись річки

Молочно-солодкої чорної ніжності для вас.

Хто любить солодке, той доброю людиною

В сей життя буде, та і є вже зараз.

Вірші вітання з Днем шоколаду

***

З Днем народження шоколад, з Днем народження!

Як ми любимо вас золоті наші злитки,

Забуваючи про все, ми в насолоді,

Коли тануть у нас в роті ніжні плитки.

Скільки різних кулінарів є на світі,

Стільки музики і слів є в шоколаді,

Всім, хто любить солодощі, – солодкі привіти.

І привітати з днем продукту ми вас раді.

Нехай майорить над планетою гордий прапор

Того доброго продукту сладострастья,

Де начинкою горіх є і коньяк,

І наша посмішка, сміх і наше щастя.

Шоколад (2000)

Чарлі і шоколадна фабрика (2005)

Доля кондитера (2004)

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram