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Коронавірус у світі: скільки людей видужали

Коронавірус у світі: скільки людей видужали
07:40 Сьогодні Телеграф УНН unsplash
КИЇВ. 11 липня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 559 481. У свою чергу, одужали&nbsp;6 835 987 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 12 461 962 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 183 856), Бразилія (1 800 827), Індія (793 802), Росія (712 863), а також Перу, Чилі, Велика Британія, Мексика, Іспанія, Іран, Південно-Африканська Республіка, Пакистан, Італія та Саудівська Аравія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (134 067), Бразилії (70 398), Великій Британії (44 735), а також в Італії, Мексиці, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.

Найважливіша інформація про COVID-19 за 10 липня

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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Все по темі:

Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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