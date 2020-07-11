Коронавірус у світі: скільки людей видужали

КИЇВ. 11 липня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 559 481. У свою чергу, одужали 6 835 987 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).