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Іменинники 11 липня: як назвати дитину

Іменинники 11 липня: як назвати дитину
07:40 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash
Одинадцятого липневого дня відзначається 8 чоловічих іменин, однак жодних жіночих. Згідно із церковним календарем 11 липня відзначається 8 іменин. УНІАН розповість, хто є іменинником сьогоднішнього дня.

Іменини 11 липня 2020: чоловічі імена

Здавна у православних християн було прийнято давати дітям імена відповідно до церковного календаря, в якому вказані дати вшанування усіх святих.

Дитину називали ім’ям того святого, чий день був найближче до дати народження малюка. Вважається, що так хлопчик або дівчинка отримує свого ангела-хранителя, який усе життя їх оберігатиме й наставлятиме на шлях істинний.

У православному календарі на 2020 рік вказані на 11 липня іменини для тих, хто під час хрещення отримав такі чоловічі імена:

Василь - від давньогрецького імені Басілейос ("царський, царствений");

Герман - від латинського germanus ("братський, близький", "єдинокровний, рідний", "справжній, істинний"), один із варіантів написання і вимови древньогерманського імені Германн (Херманн) (тобто "воїн");

Григорій - від давньогрецького грігорео (що перекладається як "не спати", "бути пильним", "не сплячий");

Іван - від давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий"), від древньоіудейського Іоанн ("помилуваний Богом");

Йосип - від давньоєврейського імені Йосеф ("Яхве воздасть");

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Павло - від римського родового імені Paulus ("скромний", "малий", "незначний", "молодший");

Сергій - від римського родового імені Sergius ("знатний", "високий");

Ян - польська, білоруська і давньоруська форми давньоєврейського імені Йоханан ("Яхве милостивий").

Жіночих імен на сьогодні у православному календарі не зафіксовано. Тому, аби назвати народжену цього дня дівчинку, дотримуючись православних традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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День ангела, День народження.

Автор:

Телеграф
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